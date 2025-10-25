Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Singida Black Stars - Фламбо Сентр 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КАФ - Кубок Конфедерации: Singida Black StarsФламбо Сентр, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sokoine Stadium.

МСК, 15 тур, Стадион: Sokoine Stadium
КАФ - Кубок Конфедерации
Singida Black Stars
55'
67'
75'
Завершен
3 : 1
25 октября 2025
Фламбо Сентр
26'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Фламбо Сентр icon
26'
Счет после первого тайма 0:1
Singida Black Stars icon
55'
Singida Black Stars icon
67'
Singida Black Stars icon
75'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Singida Black Stars - Угловой
16'
Угловой
Фламбо Сентр - Угловой
20'
Угловой
Singida Black Stars - Угловой
26'
Фламбо Сентр - 1-ый Гол
30'
Угловой
Singida Black Stars - Угловой
31'
Угловой
Singida Black Stars - Угловой
31'
Угловой
Singida Black Stars - Угловой
35'
Угловой
Singida Black Stars - Угловой
45'
Угловой
Singida Black Stars - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
53'
Угловой
Singida Black Stars - Угловой
54'
Угловой
Singida Black Stars - Угловой
55'
Угловой
Singida Black Stars - Угловой
55'
Singida Black Stars - 2-ой Гол
56'
Угловой
Фламбо Сентр - Угловой
63'
Угловой
Singida Black Stars - Угловой
67'
Singida Black Stars - 3-ий Гол
71'
Угловой
Singida Black Stars - Угловой
75'
Singida Black Stars - 4-ый Гол
82'
Угловой
Singida Black Stars - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча Singida Black Stars — Фламбо Сентр

Команда Singida Black Stars в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-7. Команда Фламбо Сентр, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 15-6. Команда Singida Black Stars в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Фламбо Сентр забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
98
67
Угловые
13
2
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
8
2
Игры 15 тур
26.10.2025
Аль-Масри
2:1
Триполи
Отменен
26.10.2025
Сахел
2:0
Nairobi United
Завершен
26.10.2025
Джолиба АК
2:1
УСФА
Завершен
26.10.2025
АС Отохо д'ойо
2:0
Ферровиярио Мапуто
Завершен
26.10.2025
Стелленбос
4:1
Club 15 de Agosto
Завершен
25.10.2025
Стад
2:1
Олимпик
Завершен
25.10.2025
Singida Black Stars
3:1
Фламбо Сентр
Завершен
25.10.2025
ФК Джваненг Галакси
1:1
ЗЕСКО Юнайтед
Завершен
24.10.2025
Касабланка
5:1
Котоко
Завершен
24.10.2025
Белуйздад
2:0
Hafia FC
Завершен
24.10.2025
Замалек
1:0
FC Dekadaha
Завершен
24.10.2025
Азам
7:0
KMKM
Завершен
19.10.2025
УСФА
0:1
Джолиба АК
Завершен
19.10.2025
Hafia FC
1:1
Белуйздад
Завершен
19.10.2025
Ферровиярио Мапуто
0:1
АС Отохо д'ойо
Завершен
18.10.2025
FC 15 de Agosto Guinea
-:-
Стелленбос
Отменен
17.10.2025
Триполи
-:-
Аль-Масри
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Ницца Ницца
Марсель Марсель
21 Ноября
22:45
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
21 Ноября
19:30
Валенсия Валенсия
Леванте Леванте
21 Ноября
23:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Горняк Учалы Горняк Учалы
21 Ноября
18:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
21 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Фенербахче Фенербахче
21 Ноября
22:30
OG OG
Team Liquid Team Liquid
21 Ноября
20:00
Акрон Тольятти Акрон Тольятти
Сочи Сочи
21 Ноября
18:30
Майнц Майнц
ТСГ Хоффенхайм ТСГ Хоффенхайм
21 Ноября
22:30
Брешиа Брешиа
Ваноли Кремона Ваноли Кремона
21 Ноября
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA