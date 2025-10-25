Смотреть онлайн Singida Black Stars - Фламбо Сентр 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КАФ - Кубок Конфедерации: Singida Black Stars — Фламбо Сентр, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sokoine Stadium.
Превью матча Singida Black Stars — Фламбо Сентр
Команда Singida Black Stars в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-7. Команда Фламбо Сентр, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 15-6. Команда Singida Black Stars в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Фламбо Сентр забивает 2, пропускает 1.