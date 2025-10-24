Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Касабланка - Котоко 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КАФ - Кубок Конфедерации: КасабланкаКотоко, 15 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Mohamed V.

МСК, 15 тур, Стадион: Stade Mohamed V
КАФ - Кубок Конфедерации
Касабланка
1'
26'
54'
85'
90+1'
Завершен
5 : 1
24 октября 2025
Котоко
18'
Касабланка icon
1'
Котоко icon
18'
Касабланка icon
26'
Счет после первого тайма 2:1 : 1,2
Касабланка icon
54'
Касабланка icon
85'
Касабланка icon
90+1'
Матч закончился со счётом 5:1 : 1,2
Текстовая трансляция
1'
Касабланка - 1-ый Гол
18'
Угловой
Котоко - Угловой
18'
Угловой
Котоко - Угловой
18'
Котоко - 2-ой Гол
26'
Касабланка - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1 : 1,2
46'
Угловой
Котоко - Угловой
54'
Касабланка - 4-ый Гол
67'
Угловой
Касабланка - Угловой
76'
Угловой
Котоко - Угловой
85'
Касабланка - 5-ый Гол
90+1'
Касабланка - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:1 : 1,2

Превью матча Касабланка — Котоко

Команда Касабланка в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 16-20. Команда Котоко, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 19-11. Команда Касабланка в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Котоко забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Касабланка Касабланка
54%
Котоко Котоко
46%
Атаки
75
78
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
8
4
Игры 15 тур
26.10.2025
Аль-Масри
2:1
Триполи
Отменен
26.10.2025
Сахел
2:0
Nairobi United
Завершен
26.10.2025
Джолиба АК
2:1
УСФА
Завершен
26.10.2025
АС Отохо д'ойо
2:0
Ферровиярио Мапуто
Завершен
26.10.2025
Стелленбос
4:1
Club 15 de Agosto
Завершен
25.10.2025
Стад
2:1
Олимпик
Завершен
25.10.2025
Singida Black Stars
3:1
Фламбо Сентр
Завершен
25.10.2025
ФК Джваненг Галакси
1:1
ЗЕСКО Юнайтед
Завершен
24.10.2025
Касабланка
5:1
Котоко
Завершен
24.10.2025
Белуйздад
2:0
Hafia FC
Завершен
24.10.2025
Замалек
1:0
FC Dekadaha
Завершен
24.10.2025
Азам
7:0
KMKM
Завершен
19.10.2025
УСФА
0:1
Джолиба АК
Завершен
19.10.2025
Hafia FC
1:1
Белуйздад
Завершен
19.10.2025
Ферровиярио Мапуто
0:1
АС Отохо д'ойо
Завершен
18.10.2025
FC 15 de Agosto Guinea
-:-
Стелленбос
Отменен
17.10.2025
Триполи
-:-
Аль-Масри
Отменен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA