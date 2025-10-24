Смотреть онлайн Касабланка - Котоко 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КАФ - Кубок Конфедерации: Касабланка — Котоко, 15 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Mohamed V.
Превью матча Касабланка — Котоко
Команда Касабланка в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 16-20. Команда Котоко, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 19-11. Команда Касабланка в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Котоко забивает 2, пропускает 1.