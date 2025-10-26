Смотреть онлайн Сахел - Nairobi United 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КАФ - Кубок Конфедерации: Сахел — Nairobi United, 15 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпийский стадион (Радес).
Превью матча Сахел — Nairobi United
Команда Сахел в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-13. Команда Nairobi United, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-8. Команда Сахел в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Nairobi United забивает 1, пропускает 1.