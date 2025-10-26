Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Сахел - Nairobi United 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КАФ - Кубок Конфедерации: СахелNairobi United, 15 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпийский стадион (Радес).

МСК, 15 тур, Стадион: Олимпийский стадион (Радес)
КАФ - Кубок Конфедерации
Сахел
49'
90+7'
Завершен
2 : 0
26 октября 2025
Nairobi United
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 2,3
Сахел icon
49'
Сахел icon
90+7'
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,3
Сахел
Пенальти
Nairobi United icon
Пенальти
Сахел
Пенальти
Nairobi United icon
Пенальти
Сахел
Пенальти
Nairobi United icon
Пенальти
Сахел
Пенальти
Nairobi United icon
Пенальти
Сахел
Пенальти
Nairobi United icon
Пенальти
Сахел
Пенальти
Nairobi United icon
Пенальти
Nairobi United icon
Пенальти
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Сахел - Угловой
17'
Угловой
Сахел - Угловой
31'
Угловой
Сахел - Угловой
34'
Угловой
Nairobi United - Угловой
37'
Угловой
Сахел - Угловой
45+3'
Угловой
Сахел - Угловой
45+3'
Угловой
Сахел - Угловой
45+6'
Угловой
Сахел - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,3
49'
Сахел - 1-ый Гол
54'
Угловой
Сахел - Угловой
55'
Угловой
Сахел - Угловой
56'
Угловой
Сахел - Угловой
68'
Угловой
Сахел - Угловой
84'
Угловой
Сахел - Угловой
90'
Угловой
Сахел - Угловой
90+6'
Угловой
Сахел - Угловой
90+7'
Сахел - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,3
2-ой
Сахел - Пенальти
2-ой
Nairobi United - Пенальти
3-ий
Сахел - Пенальти
3-ий
Nairobi United - Пенальти
4-ый
Сахел - Пенальти
4-ый
Nairobi United - Пенальти
5-ый
Сахел - Пенальти
5-ый
Nairobi United - Пенальти
6-ый
Сахел - Пенальти
6-ый
Nairobi United - Пенальти
7-ый
Сахел - Пенальти
7-ый
Nairobi United - Пенальти
8-ый
Nairobi United - Пенальти

Превью матча Сахел — Nairobi United

Команда Сахел в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-13. Команда Nairobi United, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-8. Команда Сахел в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Nairobi United забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Сахел Сахел
69%
Nairobi United Nairobi United
31%
Атаки
139
69
Угловые
14
1
Удары мимо ворот
19
2
Удары в створ ворот
15
3
Игры 15 тур
26.10.2025
Аль-Масри
2:1
Триполи
Отменен
26.10.2025
Сахел
2:0
Nairobi United
Завершен
26.10.2025
Джолиба АК
2:1
УСФА
Завершен
26.10.2025
АС Отохо д'ойо
2:0
Ферровиярио Мапуто
Завершен
26.10.2025
Стелленбос
4:1
Club 15 de Agosto
Завершен
25.10.2025
Стад
2:1
Олимпик
Завершен
25.10.2025
Singida Black Stars
3:1
Фламбо Сентр
Завершен
25.10.2025
ФК Джваненг Галакси
1:1
ЗЕСКО Юнайтед
Завершен
24.10.2025
Касабланка
5:1
Котоко
Завершен
24.10.2025
Белуйздад
2:0
Hafia FC
Завершен
24.10.2025
Замалек
1:0
FC Dekadaha
Завершен
24.10.2025
Азам
7:0
KMKM
Завершен
19.10.2025
УСФА
0:1
Джолиба АК
Завершен
19.10.2025
Hafia FC
1:1
Белуйздад
Завершен
19.10.2025
Ферровиярио Мапуто
0:1
АС Отохо д'ойо
Завершен
18.10.2025
FC 15 de Agosto Guinea
-:-
Стелленбос
Отменен
17.10.2025
Триполи
-:-
Аль-Масри
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Tundra Esports Tundra Esports
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
15 Ноября
20:00
BESTIA BESTIA
Gaimin Gladiators Gaimin Gladiators
15 Ноября
21:00
Будучност Будучност
Илирия Илирия
15 Ноября
21:30
Ферьестад Ферьестад
ХК Линчёпинг ХК Линчёпинг
15 Ноября
20:00
Векшё Лейкерс ХК Векшё Лейкерс ХК
Рогле Рогле
15 Ноября
20:00
Тимре Тимре
ХК Фрёлунда ХК Фрёлунда
15 Ноября
20:00
Грузия Грузия
Испания Испания
15 Ноября
20:00
Хермес Хермес
Йокерит Йокерит
15 Ноября
19:00
Ваноли Кремона Ваноли Кремона
Триест Триест
15 Ноября
22:30
JoKP JoKP
ТуТо ТуТо
15 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA