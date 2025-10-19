19.10.2025
Смотреть онлайн Hafia FC - Белуйздад 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КАФ - Кубок Конфедерации: Hafia FC — Белуйздад, 15 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Превью матча Hafia FC — Белуйздад
История последних встреч
Hafia FC
Белуйздад
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
24.10.2025
Белуйздад
2:0
Hafia FC
Комментарии к матчу