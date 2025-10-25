Смотреть онлайн Стад - Олимпик 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КАФ - Кубок Конфедерации: Стад — Олимпик, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Chedly Zouiten.
Превью матча Стад — Олимпик
Команда Стад в последних 10 матчах одержала 7 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 15-3. Команда Олимпик, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-8. Команда Стад в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Олимпик забивает 1, пропускает 1.