Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Стад - Олимпик 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КАФ - Кубок Конфедерации: СтадОлимпик, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Chedly Zouiten.

МСК, 15 тур, Стадион: Stade Chedly Zouiten
КАФ - Кубок Конфедерации
Стад
65'
90+5'
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
Олимпик
85'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 2,4
Стад icon
65'
Олимпик icon
85'
Стад icon
90+5'
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,4
Текстовая трансляция
39'
Угловой
Стад - Угловой
45+6'
Угловой
Стад - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,4
46'
Угловой
Стад - Угловой
48'
Угловой
Стад - Угловой
65'
Стад - 1-ый Гол
74'
Угловой
Олимпик - Угловой
85'
Олимпик - 2-ой Гол
90'
Угловой
Олимпик - Угловой
90+5'
Стад - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,4

Превью матча Стад — Олимпик

Команда Стад в последних 10 матчах одержала 7 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 15-3. Команда Олимпик, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-8. Команда Стад в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Олимпик забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Стад Стад
66%
Олимпик Олимпик
34%
Атаки
109
67
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
8
4
Игры 15 тур
26.10.2025
Аль-Масри
2:1
Триполи
Отменен
26.10.2025
Сахел
2:0
Nairobi United
Завершен
26.10.2025
Джолиба АК
2:1
УСФА
Завершен
26.10.2025
АС Отохо д'ойо
2:0
Ферровиярио Мапуто
Завершен
26.10.2025
Стелленбос
4:1
Club 15 de Agosto
Завершен
25.10.2025
Стад
2:1
Олимпик
Завершен
25.10.2025
Singida Black Stars
3:1
Фламбо Сентр
Завершен
25.10.2025
ФК Джваненг Галакси
1:1
ЗЕСКО Юнайтед
Завершен
24.10.2025
Касабланка
5:1
Котоко
Завершен
24.10.2025
Белуйздад
2:0
Hafia FC
Завершен
24.10.2025
Замалек
1:0
FC Dekadaha
Завершен
24.10.2025
Азам
7:0
KMKM
Завершен
19.10.2025
УСФА
0:1
Джолиба АК
Завершен
19.10.2025
Hafia FC
1:1
Белуйздад
Завершен
19.10.2025
Ферровиярио Мапуто
0:1
АС Отохо д'ойо
Завершен
18.10.2025
FC 15 de Agosto Guinea
-:-
Стелленбос
Отменен
17.10.2025
Триполи
-:-
Аль-Масри
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Ницца Ницца
Марсель Марсель
21 Ноября
22:45
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
21 Ноября
19:30
Валенсия Валенсия
Леванте Леванте
21 Ноября
23:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Горняк Учалы Горняк Учалы
21 Ноября
18:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
21 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Фенербахче Фенербахче
21 Ноября
22:30
Акрон Тольятти Акрон Тольятти
Сочи Сочи
21 Ноября
18:30
Майнц Майнц
ТСГ Хоффенхайм ТСГ Хоффенхайм
21 Ноября
22:30
OG OG
Team Liquid Team Liquid
21 Ноября
20:00
Брешиа Брешиа
Ваноли Кремона Ваноли Кремона
21 Ноября
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA