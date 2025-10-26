Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КАФ - Кубок Конфедерации : АС Отохо д'ойо — Ферровиярио Мапуто , 15 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Complexe Omnisports d Oyo .

Превью матча АС Отохо д'ойо — Ферровиярио Мапуто

Команда АС Отохо д'ойо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-1. Команда Ферровиярио Мапуто, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-5. Команда АС Отохо д'ойо в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Ферровиярио Мапуто забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Ферровиярио Мапуто, в том матче победу одержали гостьи.