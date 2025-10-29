Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Антверпен - Эйпен 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияКубок Бельгии по футболу: АнтверпенЭйпен, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Босэйлстадион. Судить этот матч будет Matonga Simonini.

МСК, 5 тур, Стадион: Босэйлстадион
Кубок Бельгии по футболу
Антверпен
3'
20'
31'
Завершен
3 : 1
29 октября 2025
Эйпен
69'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Антверпен icon
3'
Антверпен icon
20'
Антверпен icon
31'
Счет после первого тайма 3:0
Эйпен icon
69'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
3'
Антверпен - 1-ый Гол
10'
Угловой
Антверпен - Угловой
19'
Угловой
Антверпен - Угловой
20'
Угловой
Антверпен - Угловой
20'
Антверпен - 2-ой Гол
24'
Угловой
Антверпен - Угловой
28'
Угловой
Антверпен - Угловой
31'
Антверпен - 3-ий Гол
40'
Угловой
Антверпен - Угловой
43'
Угловой
Эйпен - Угловой
45'
Угловой
Антверпен - Угловой
45'
Угловой
Антверпен - Угловой
45+3'
Угловой
Антверпен - Угловой
Счет после первого тайма 3:0
51'
Угловой
Эйпен - Угловой
56'
Угловой
Эйпен - Угловой
69'
Угловой
Эйпен - Угловой
69'
Эйпен - 4-ый Гол
76'
Угловой
Антверпен - Угловой
89'
Угловой
Антверпен - Угловой
89'
Угловой
Антверпен - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча Антверпен — Эйпен

Команда Антверпен в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-11. Команда Эйпен, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-11. Команда Антверпен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эйпен забивает 2, пропускает 1.

Антверпен Антверпен
34
Франция
Mahamadou Diawara
16
Mauricio Benitez
9
Саудовская Аравия
Marwan Alsahafi
33
Бельгия
Zeno Van Den Bosch
4
Япония
Yuto Tsunashima
24
Бельгия
Thibo Somers
41
Япония
Taishi Brandon Nozawa
25
Мали
Кики
5
Бельгия
Daam Foulon
18
Нидерланды
Винсент Янсен
43
Бельгия
Youssef Hamdaoui
Тренер
Бельгия
Stef Wils
Эйпен Эйпен
11
Нигерия
Ade Oguns
27
Германия
Mark Muller
5
Франция
Николас Гаворы
21
ДР Конго
Мервейл Бокади
4
Канада
Scott Kennedy
33
Гана
Abdul Manaf Nurudeen
2
Бельгия
Yentl Van Genechten
15
Швейцария
Gabriel Bares
10
Франция
Nathan Bitumazala
23
Гаити
Mondy Prunier
66
Испания
Ориоль Бускетс
Тренер
Сербия
Мерсад Селимбегович

Статистика матча

Владение мячом
Антверпен Антверпен
50%
Эйпен Эйпен
50%
Атаки
94,94,0
83,83,0
Угловые
12
4
Удары мимо ворот
6,6,0
0
Удары в створ ворот
7,7,0
2,2,0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Matonga Simonini ().

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 3 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 1 матчей) Matonga Simonini назначал пенальти

Игры 5 тур
30.10.2025
Серкль Брюгге
1:0
ФК Кортрейк
Завершен
30.10.2025
Серен Юнайтед
1:3
ОХ Левен
Завершен
30.10.2025
Гент
5:0
Патро
Завершен
30.10.2025
Роял Кнокке
0:1
Сент-Трюйден
Завершен
29.10.2025
Брюгге
6:1
Eendracht Aalst Lede
Завершен
29.10.2025
Генк
3:0
Моленбек
Завершен
29.10.2025
Хейст
1:2
Ла-Лувьер
Завершен
29.10.2025
Антверпен
3:1
Эйпен
Завершен
29.10.2025
Белисия Билзен
1:4
Зюлте-Варегем
Завершен
28.10.2025
Льеж
0:1
Шарлеруа
Завершен
28.10.2025
Беверен
1:2
Стандард Льеж
Завершен
28.10.2025
КВ Мехелен
2:1
Лирс Кемпензонен
Завершен
28.10.2025
Андерлехт
2:0
КВК Нинове
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Метеор Г Метеор Г
Дутинхем Дутинхем
12 Ноября
22:20
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA