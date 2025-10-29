Смотреть онлайн Антверпен - Эйпен 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Кубок Бельгии по футболу: Антверпен — Эйпен, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Босэйлстадион. Судить этот матч будет Matonga Simonini.
Превью матча Антверпен — Эйпен
Команда Антверпен в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-11. Команда Эйпен, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-11. Команда Антверпен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эйпен забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Matonga Simonini ().
За последние 1 матчей судья показал 3 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 1 матчей) Matonga Simonini назначал пенальти