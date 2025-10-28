Смотреть онлайн Льеж - Шарлеруа 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Кубок Бельгии по футболу: Льеж — Шарлеруа, 5 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade de Rocourt.
Превью матча Льеж — Шарлеруа
Команда Льеж в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-9. Команда Шарлеруа, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-12. Команда Льеж в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Шарлеруа забивает 1, пропускает 1.