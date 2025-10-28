Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Льеж - Шарлеруа 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияКубок Бельгии по футболу: ЛьежШарлеруа, 5 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade de Rocourt.

МСК, 5 тур, Стадион: Stade de Rocourt
Кубок Бельгии по футболу
Льеж
Завершен
0 : 1
28 октября 2025
Шарлеруа
90+1'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 1,4
Шарлеруа icon
90+1'
Матч закончился со счётом 0:1 : 1,4
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Шарлеруа - Угловой
3'
Угловой
Шарлеруа - Угловой
4'
Угловой
Льеж - Угловой
12'
Угловой
Льеж - Угловой
23'
Угловой
Льеж - Угловой
24'
Угловой
Льеж - Угловой
29'
Угловой
Шарлеруа - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,4
51'
Угловой
Шарлеруа - Угловой
66'
Угловой
Шарлеруа - Угловой
71'
Угловой
Шарлеруа - Угловой
74'
Угловой
Шарлеруа - Угловой
85'
Угловой
Шарлеруа - Угловой
90+1'
Шарлеруа - 1-ый Гол
90+5'
Шарлеруа - Незабитый пенальти
Матч закончился со счётом 0:1 : 1,4

Превью матча Льеж — Шарлеруа

Команда Льеж в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-9. Команда Шарлеруа, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-12. Команда Льеж в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Шарлеруа забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Льеж Льеж
50%
Шарлеруа Шарлеруа
50%
Атаки
69,69,0
93,93,0
Угловые
4
8
Фолы
4
9
Удары (всего)
4
11
Удары мимо ворот
2,2,0
9,9,0
Удары в створ ворот
2,2,0
5,5,0
Игры 5 тур
30.10.2025
Серкль Брюгге
1:0
ФК Кортрейк
Завершен
30.10.2025
Серен Юнайтед
1:3
ОХ Левен
Завершен
30.10.2025
Гент
5:0
Патро
Завершен
30.10.2025
Роял Кнокке
0:1
Сент-Трюйден
Завершен
29.10.2025
Брюгге
6:1
Eendracht Aalst Lede
Завершен
29.10.2025
Генк
3:0
Моленбек
Завершен
29.10.2025
Хейст
1:2
Ла-Лувьер
Завершен
29.10.2025
Антверпен
3:1
Эйпен
Завершен
29.10.2025
Белисия Билзен
1:4
Зюлте-Варегем
Завершен
28.10.2025
Льеж
0:1
Шарлеруа
Завершен
28.10.2025
Беверен
1:2
Стандард Льеж
Завершен
28.10.2025
КВ Мехелен
2:1
Лирс Кемпензонен
Завершен
28.10.2025
Андерлехт
2:0
КВК Нинове
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA