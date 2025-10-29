Смотреть онлайн Хейст - Ла-Лувьер 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Кубок Бельгии по футболу: Хейст — Ла-Лувьер, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Gemeentelijk Sportcentrum.