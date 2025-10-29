Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Хейст - Ла-Лувьер 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияКубок Бельгии по футболу: ХейстЛа-Лувьер, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Gemeentelijk Sportcentrum.

МСК, 5 тур, Стадион: Gemeentelijk Sportcentrum
Кубок Бельгии по футболу
Хейст
57'
Завершен
1 : 2
29 октября 2025
Ла-Лувьер
37'
88'
Смотреть онлайн
RAAL La Louviere icon
37'
Счет после первого тайма 0:1
Хейст icon
57'
RAAL La Louviere icon
88'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
RAAL La Louviere - Угловой
17'
Угловой
RAAL La Louviere - Угловой
37'
RAAL La Louviere - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
57'
Хейст - 2-ой Гол
66'
Угловой
Хейст - Угловой
73'
Угловой
RAAL La Louviere - Угловой
75'
Угловой
Хейст - Угловой
84'
Угловой
RAAL La Louviere - Угловой
88'
RAAL La Louviere - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Хейст — Ла-Лувьер

Команда Хейст в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 2-4. Команда Ла-Лувьер, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 6-7. Команда Хейст в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Ла-Лувьер забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Хейст Хейст
38%
Ла-Лувьер Ла-Лувьер
62%
Атаки
47,47,0
48,48,0
Угловые
2
4
Фолы
5
6
Удары (всего)
7
4
Удары мимо ворот
4,4,0
6,6,0
Удары в створ ворот
4,4,0
6,6,0
Игры 5 тур
30.10.2025
Серкль Брюгге
1:0
ФК Кортрейк
Завершен
30.10.2025
Серен Юнайтед
1:3
ОХ Левен
Завершен
30.10.2025
Гент
5:0
Патро
Завершен
30.10.2025
Роял Кнокке
0:1
Сент-Трюйден
Завершен
29.10.2025
Брюгге
6:1
Eendracht Aalst Lede
Завершен
29.10.2025
Генк
3:0
Моленбек
Завершен
29.10.2025
Хейст
1:2
Ла-Лувьер
Завершен
29.10.2025
Антверпен
3:1
Эйпен
Завершен
29.10.2025
Белисия Билзен
1:4
Зюлте-Варегем
Завершен
28.10.2025
Льеж
0:1
Шарлеруа
Завершен
28.10.2025
Беверен
1:2
Стандард Льеж
Завершен
28.10.2025
КВ Мехелен
2:1
Лирс Кемпензонен
Завершен
28.10.2025
Андерлехт
2:0
КВК Нинове
Завершен
Комментарии к матчу
