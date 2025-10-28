Смотреть онлайн Андерлехт - КВК Нинове 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Кубок Бельгии по футболу: Андерлехт — КВК Нинове, 5 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Констант Ванден Сток.
Превью матча Андерлехт — КВК Нинове
Команда Андерлехт в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-11.