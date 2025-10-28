Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн КВ Мехелен - Лирс Кемпензонен 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияКубок Бельгии по футболу: КВ МехеленЛирс Кемпензонен, 5 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ахтерн де Казерне.

МСК, 5 тур, Стадион: Ахтерн де Казерне
Кубок Бельгии по футболу
КВ Мехелен
24'
49'
74'
Завершен
2 : 1
28 октября 2025
Лирс Кемпензонен
Смотреть онлайн
Lierse SK icon
24'
Счет после первого тайма 0:1
КВ Мехелен icon
49'
КВ Мехелен icon
74'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Lierse SK - Угловой
11'
Угловой
КВ Мехелен - Угловой
13'
Угловой
Lierse SK - Угловой
23'
Угловой
КВ Мехелен - Угловой
24'
Lierse SK - 1-ый Гол
32'
Угловой
Lierse SK - Угловой
42'
Угловой
Lierse SK - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
47'
Угловой
КВ Мехелен - Угловой
47'
Угловой
КВ Мехелен - Угловой
49'
КВ Мехелен - 2-ой Гол
53'
Угловой
КВ Мехелен - Угловой
54'
Угловой
КВ Мехелен - Угловой
60'
Угловой
КВ Мехелен - Угловой
63'
Угловой
КВ Мехелен - Угловой
64'
Угловой
КВ Мехелен - Угловой
65'
Угловой
КВ Мехелен - Угловой
66'
Угловой
КВ Мехелен - Угловой
70'
Угловой
КВ Мехелен - Угловой
73'
Угловой
КВ Мехелен - Угловой
74'
КВ Мехелен - 3-ий Гол
78'
Угловой
КВ Мехелен - Угловой
81'
Угловой
КВ Мехелен - Угловой
86'
Угловой
Lierse SK - Угловой
86'
Угловой
КВ Мехелен - Угловой
90+1'
Угловой
КВ Мехелен - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча КВ Мехелен — Лирс Кемпензонен

Команда КВ Мехелен в последних 10 матчах одержала 4 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-10. Команда Лирс Кемпензонен, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 15-14. Команда КВ Мехелен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Лирс Кемпензонен забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
КВ Мехелен КВ Мехелен
50%
Лирс Кемпензонен Лирс Кемпензонен
50%
Атаки
32,32,0
11,11,0
Угловые
17
5
Удары мимо ворот
9,9,0
4,4,0
Удары в створ ворот
9,9,0
3,3,0
Игры 5 тур
30.10.2025
Серкль Брюгге
1:0
ФК Кортрейк
Завершен
30.10.2025
Серен Юнайтед
1:3
ОХ Левен
Завершен
30.10.2025
Гент
5:0
Патро
Завершен
30.10.2025
Роял Кнокке
0:1
Сент-Трюйден
Завершен
29.10.2025
Брюгге
6:1
Eendracht Aalst Lede
Завершен
29.10.2025
Генк
3:0
Моленбек
Завершен
29.10.2025
Хейст
1:2
Ла-Лувьер
Завершен
29.10.2025
Антверпен
3:1
Эйпен
Завершен
29.10.2025
Белисия Билзен
1:4
Зюлте-Варегем
Завершен
28.10.2025
Льеж
0:1
Шарлеруа
Завершен
28.10.2025
Беверен
1:2
Стандард Льеж
Завершен
28.10.2025
КВ Мехелен
2:1
Лирс Кемпензонен
Завершен
28.10.2025
Андерлехт
2:0
КВК Нинове
Завершен
Комментарии к матчу
