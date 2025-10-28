Смотреть онлайн КВ Мехелен - Лирс Кемпензонен 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Кубок Бельгии по футболу: КВ Мехелен — Лирс Кемпензонен, 5 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ахтерн де Казерне.
Превью матча КВ Мехелен — Лирс Кемпензонен
Команда КВ Мехелен в последних 10 матчах одержала 4 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-10. Команда Лирс Кемпензонен, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 15-14. Команда КВ Мехелен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Лирс Кемпензонен забивает 2, пропускает 1.