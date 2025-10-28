Смотреть онлайн Беверен - Стандард Льеж 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Кубок Бельгии по футболу: Беверен — Стандард Льеж, 5 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Фретьель.
Превью матча Беверен — Стандард Льеж
Команда Беверен в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 10-5. Команда Стандард Льеж, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-16. Команда Беверен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Стандард Льеж забивает 1, пропускает 2.