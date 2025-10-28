Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Беверен - Стандард Льеж 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияКубок Бельгии по футболу: БеверенСтандард Льеж, 5 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Фретьель.

МСК, 5 тур, Стадион: Фретьель
Кубок Бельгии по футболу
Беверен
13'
Завершен
1 : 2
28 октября 2025
Стандард Льеж
33'
86'
Смотреть онлайн
Беверен icon
13'
Стандард Льеж icon
33'
Счет после первого тайма 1:1
Стандард Льеж icon
86'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
13'
Беверен - 1-ый Гол
15'
Угловой
Стандард Льеж - Угловой
17'
Угловой
Беверен - Угловой
19'
Угловой
Стандард Льеж - Угловой
33'
Стандард Льеж - 2-ой Гол
37'
Угловой
Стандард Льеж - Угловой
37'
Угловой
Стандард Льеж - Угловой
38'
Угловой
Стандард Льеж - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
50'
Угловой
Стандард Льеж - Угловой
61'
Угловой
Стандард Льеж - Угловой
78'
Угловой
Стандард Льеж - Угловой
81'
Угловой
Стандард Льеж - Угловой
82'
Угловой
Стандард Льеж - Угловой
84'
Угловой
Стандард Льеж - Угловой
86'
Стандард Льеж - 3-ий Гол
88'
Угловой
Стандард Льеж - Угловой
90+3'
Угловой
Беверен - Угловой
90+3'
Угловой
Беверен - Угловой
90+5'
Угловой
Беверен - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Беверен — Стандард Льеж

Команда Беверен в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 10-5. Команда Стандард Льеж, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-16. Команда Беверен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Стандард Льеж забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Беверен Беверен
50%
Стандард Льеж Стандард Льеж
50%
Атаки
109,109,0
119,119,0
Угловые
4
12
Фолы
15
14
Удары (всего)
5
10
Удары мимо ворот
5,5,0
14,14,0
Удары в створ ворот
3,3,0
3,3,0
Игры 5 тур
30.10.2025
Серкль Брюгге
1:0
ФК Кортрейк
Завершен
30.10.2025
Серен Юнайтед
1:3
ОХ Левен
Завершен
30.10.2025
Гент
5:0
Патро
Завершен
30.10.2025
Роял Кнокке
0:1
Сент-Трюйден
Завершен
29.10.2025
Брюгге
6:1
Eendracht Aalst Lede
Завершен
29.10.2025
Генк
3:0
Моленбек
Завершен
29.10.2025
Хейст
1:2
Ла-Лувьер
Завершен
29.10.2025
Антверпен
3:1
Эйпен
Завершен
29.10.2025
Белисия Билзен
1:4
Зюлте-Варегем
Завершен
28.10.2025
Льеж
0:1
Шарлеруа
Завершен
28.10.2025
Беверен
1:2
Стандард Льеж
Завершен
28.10.2025
КВ Мехелен
2:1
Лирс Кемпензонен
Завершен
28.10.2025
Андерлехт
2:0
КВК Нинове
Завершен
Комментарии к матчу
