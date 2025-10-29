Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Генк - Моленбек 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияКубок Бельгии по футболу: ГенкМоленбек, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Луминус Арена.

МСК, 5 тур, Стадион: Луминус Арена
Кубок Бельгии по футболу
Генк
64'
71'
79'
Завершен
3 : 0
29 октября 2025
Моленбек
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Генк icon
64'
Генк icon
71'
Генк icon
79'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Генк - Угловой
22'
Угловой
Генк - Угловой
26'
Угловой
Генк - Угловой
27'
Угловой
Генк - Угловой
45+2'
Угловой
Генк - Угловой
45+2'
Угловой
Генк - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
56'
Угловой
Генк - Угловой
63'
Угловой
Генк - Угловой
64'
Угловой
Генк - Угловой
64'
Генк - 1-ый Гол
67'
Угловой
Генк - Угловой
71'
Генк - 2-ой Гол
74'
Угловой
Генк - Угловой
76'
Угловой
Генк - Угловой
79'
Угловой
Генк - Угловой
79'
Генк - 3-ий Гол
84'
Угловой
RWDM Brussels - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Генк — Моленбек

Команда Генк в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-11. Команда Моленбек, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-17. Команда Генк в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Моленбек забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Генк Генк
50%
Моленбек Моленбек
50%
Атаки
83,83,0
64,64,0
Угловые
13
1
Фолы
4
4
Удары (всего)
8
3
Удары мимо ворот
5,5,0
4,4,0
Удары в створ ворот
8,8,0
0
Игры 5 тур
30.10.2025
Серкль Брюгге
1:0
ФК Кортрейк
Завершен
30.10.2025
Серен Юнайтед
1:3
ОХ Левен
Завершен
30.10.2025
Гент
5:0
Патро
Завершен
30.10.2025
Роял Кнокке
0:1
Сент-Трюйден
Завершен
29.10.2025
Брюгге
6:1
Eendracht Aalst Lede
Завершен
29.10.2025
Генк
3:0
Моленбек
Завершен
29.10.2025
Хейст
1:2
Ла-Лувьер
Завершен
29.10.2025
Антверпен
3:1
Эйпен
Завершен
29.10.2025
Белисия Билзен
1:4
Зюлте-Варегем
Завершен
28.10.2025
Льеж
0:1
Шарлеруа
Завершен
28.10.2025
Беверен
1:2
Стандард Льеж
Завершен
28.10.2025
КВ Мехелен
2:1
Лирс Кемпензонен
Завершен
28.10.2025
Андерлехт
2:0
КВК Нинове
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA