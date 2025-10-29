Смотреть онлайн Генк - Моленбек 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Кубок Бельгии по футболу: Генк — Моленбек, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Луминус Арена.
Превью матча Генк — Моленбек
Команда Генк в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-11. Команда Моленбек, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-17. Команда Генк в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Моленбек забивает 2, пропускает 2.