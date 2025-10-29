Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Брюгге - Eendracht Aalst Lede 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияКубок Бельгии по футболу: БрюггеEendracht Aalst Lede, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ян Брейдел.

МСК, 5 тур, Стадион: Ян Брейдел
Кубок Бельгии по футболу
Брюгге
8'
14'
38'
57'
70'
90'
Завершен
6 : 1
29 октября 2025
Eendracht Aalst Lede
52'
Club Брюгге icon
8'
Club Брюгге icon
14'
Club Брюгге icon
38'
Счет после первого тайма 3:0 : 0,0
Eendracht Aalst icon
52'
Club Брюгге icon
57'
Club Брюгге icon
70'
Club Брюгге icon
90'
Матч закончился со счётом 6:1 : 0,0
Текстовая трансляция
8'
Club Брюгге - 1-ый Гол
14'
Club Брюгге - 2-ой Гол
18'
Угловой
Club Брюгге - Угловой
24'
Угловой
Club Брюгге - Угловой
33'
Угловой
Club Брюгге - Угловой
35'
Угловой
Eendracht Aalst - Угловой
38'
Club Брюгге - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0 : 0,0
51'
Угловой
Club Брюгге - Угловой
52'
Eendracht Aalst - 4-ый Гол
57'
Club Брюгге - 5-ый Гол
61'
Угловой
Club Брюгге - Угловой
67'
Угловой
Club Брюгге - Угловой
70'
Club Брюгге - 6-ый Гол
75'
Угловой
Eendracht Aalst - Угловой
90'
Club Брюгге - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 6:1 : 0,0

Превью матча Брюгге — Eendracht Aalst Lede

Команда Брюгге в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-15. Команда Eendracht Aalst Lede, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 6-5. Команда Брюгге в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Eendracht Aalst Lede забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Брюгге Брюгге
70%
Eendracht Aalst Lede Eendracht Aalst Lede
30%
Атаки
96,96,0
61,61,0
Угловые
6
2
Фолы
2
8
Удары (всего)
15
5
Удары мимо ворот
13,13,0
4,4,0
Удары в створ ворот
12,12,0
2,2,0
Игры 5 тур
30.10.2025
Серкль Брюгге
1:0
ФК Кортрейк
Завершен
30.10.2025
Серен Юнайтед
1:3
ОХ Левен
Завершен
30.10.2025
Гент
5:0
Патро
Завершен
30.10.2025
Роял Кнокке
0:1
Сент-Трюйден
Завершен
29.10.2025
Брюгге
6:1
Eendracht Aalst Lede
Завершен
29.10.2025
Генк
3:0
Моленбек
Завершен
29.10.2025
Хейст
1:2
Ла-Лувьер
Завершен
29.10.2025
Антверпен
3:1
Эйпен
Завершен
29.10.2025
Белисия Билзен
1:4
Зюлте-Варегем
Завершен
28.10.2025
Льеж
0:1
Шарлеруа
Завершен
28.10.2025
Беверен
1:2
Стандард Льеж
Завершен
28.10.2025
КВ Мехелен
2:1
Лирс Кемпензонен
Завершен
28.10.2025
Андерлехт
2:0
КВК Нинове
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
