Смотреть онлайн Брюгге - Eendracht Aalst Lede 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Кубок Бельгии по футболу: Брюгге — Eendracht Aalst Lede, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ян Брейдел.
Превью матча Брюгге — Eendracht Aalst Lede
Команда Брюгге в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-15. Команда Eendracht Aalst Lede, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 6-5. Команда Брюгге в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Eendracht Aalst Lede забивает 1, пропускает 1.