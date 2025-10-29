Смотреть онлайн Белисия Билзен - Зюлте-Варегем 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Кубок Бельгии по футболу: Белисия Билзен — Зюлте-Варегем, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .
Превью матча Белисия Билзен — Зюлте-Варегем
Команда Белисия Билзен в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-11. Команда Зюлте-Варегем, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-11. Команда Белисия Билзен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Зюлте-Варегем забивает 2, пропускает 1.