29.10.2025

Смотреть онлайн Белисия Билзен - Зюлте-Варегем 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияКубок Бельгии по футболу: Белисия БилзенЗюлте-Варегем, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .

МСК, 5 тур
Кубок Бельгии по футболу
Белисия Билзен
57'
Завершен
1 : 4
29 октября 2025
Зюлте-Варегем
12'
37'
44'
64'
Смотреть онлайн
Зюлте-Варегем icon
12'
Зюлте-Варегем icon
37'
Зюлте-Варегем icon
44'
Счет после первого тайма 0:3 : 2,1
Белисия Билзен icon
57'
Зюлте-Варегем icon
64'
Матч закончился со счётом 1:4 : 2,1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Зюлте-Варегем - Угловой
12'
Зюлте-Варегем - 1-ый Гол
14'
Угловой
Белисия Билзен - Угловой
32'
Угловой
Белисия Билзен - Угловой
35'
Угловой
Зюлте-Варегем - Угловой
35'
Угловой
Белисия Билзен - Угловой
37'
Зюлте-Варегем - 2-ой Гол
44'
Зюлте-Варегем - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 0:3 : 2,1
53'
Угловой
Белисия Билзен - Угловой
57'
Угловой
Белисия Билзен - Угловой
57'
Белисия Билзен - 4-ый Гол
64'
Зюлте-Варегем - 5-ый Гол
82'
Угловой
Белисия Билзен - Угловой
87'
Угловой
Зюлте-Варегем - Угловой
90'
Угловой
Белисия Билзен - Угловой
Матч закончился со счётом 1:4 : 2,1

Превью матча Белисия Билзен — Зюлте-Варегем

Команда Белисия Билзен в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-11. Команда Зюлте-Варегем, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-11. Команда Белисия Билзен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Зюлте-Варегем забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Белисия Билзен Белисия Билзен
50%
Зюлте-Варегем Зюлте-Варегем
50%
Атаки
83,83,0
77,77,0
Угловые
7
3
Фолы
7
6
Удары (всего)
8
10
Удары мимо ворот
10,10,0
2,2,0
Удары в створ ворот
3,3,0
8,8,0
Игры 5 тур
30.10.2025
Серкль Брюгге
1:0
ФК Кортрейк
Завершен
30.10.2025
Серен Юнайтед
1:3
ОХ Левен
Завершен
30.10.2025
Гент
5:0
Патро
Завершен
30.10.2025
Роял Кнокке
0:1
Сент-Трюйден
Завершен
29.10.2025
Брюгге
6:1
Eendracht Aalst Lede
Завершен
29.10.2025
Генк
3:0
Моленбек
Завершен
29.10.2025
Хейст
1:2
Ла-Лувьер
Завершен
29.10.2025
Антверпен
3:1
Эйпен
Завершен
29.10.2025
Белисия Билзен
1:4
Зюлте-Варегем
Завершен
28.10.2025
Льеж
0:1
Шарлеруа
Завершен
28.10.2025
Беверен
1:2
Стандард Льеж
Завершен
28.10.2025
КВ Мехелен
2:1
Лирс Кемпензонен
Завершен
28.10.2025
Андерлехт
2:0
КВК Нинове
Завершен
Комментарии к матчу
