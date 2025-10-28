Превью матча Болонь — Реймс

Команда Болонь в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 6-10. Команда Реймс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-12. Команда Болонь в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Реймс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 июля 2025 на поле команды Реймс, в том матче победу одержали хозяева.