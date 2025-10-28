Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Болонь - Реймс 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФранция - Лига 2: БолоньРеймс, 12 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад де ла Либерасьон. Судить этот матч будет Florent Batta.

МСК, 12 тур, Стадион: Стад де ла Либерасьон
Франция - Лига 2
Болонь
10'
34'
Завершен
2 : 6
28 октября 2025
Реймс
Hafiz Umar Ibrahim 18'
Кеито Накамура 28'
Teddy Teuma 32'
Кеито Накамура 43'
Hafiz Umar Ibrahim 47'
90+2'
Болонь icon
10'
Hafiz Umar Ibrahim icon
18'
Кеито Накамура icon
28'
Teddy Teuma icon
32'
Болонь icon
34'
Кеито Накамура icon
43'
Счет после первого тайма 2:4
Hafiz Umar Ibrahim icon
47'
Реймс icon
90+2'
Матч закончился со счётом 2:6
Текстовая трансляция
10'
Болонь - 1-ый Гол
18'
Hafiz Umar Ibrahim - 2-ой Гол
28'
Кеито Накамура - 3-ий Гол
32'
Teddy Teuma - 4-ый Гол
34'
Болонь - 5-ый Гол
37'
Угловой
Болонь - Угловой
41'
Угловой
Реймс - Угловой
43'
Кеито Накамура - 6-ый Гол
Счет после первого тайма 2:4
47'
Hafiz Umar Ibrahim - 7-ый Гол
52'
Угловой
Реймс - Угловой
60'
Угловой
Реймс - Угловой
90+2'
Реймс - 8-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:6

Превью матча Болонь — Реймс

Команда Болонь в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 6-10. Команда Реймс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-12. Команда Болонь в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Реймс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 июля 2025 на поле команды Реймс, в том матче победу одержали хозяева.

Болонь Болонь
22
Франция
Sonny Duflos
27
Франция
Exauce Mpembele Boula
23
Франция
Noah Fatar
5
Франция
Nathan Zohore
12
Франция
Julien Boyer
15
Франция
Adrien Pinot
21
Франция
Aurelien Platret
30
Франция
Azamat Uriev
25
Франция
Siad Gourville
19
Франция
Nolan Binet
18
Франция
Демба Тиам
Тренер
Франция
Fabien Dagneaux
Реймс Реймс
5
Франция
Николас Паллойс
85
Нигер
Hafiz Umar Ibrahim
58
Мали
Тьемоко Диарра
92
Франция
Abdoul Kone
3
Япония
Hiroki Sekine
87
Мали
Ange Martial Tia
29
Франция
Ewen Jaouen
18
Испания
Серхио Родригес Акьеме
10
Франция
Teddy Teuma
17
Япония
Кеито Накамура
6
Бельгия
Theo Leoni
Тренер
Бельгия
Карел Герартс

История последних встреч

Болонь
Болонь
Реймс
Болонь
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
16.07.2025
Реймс
Реймс
1:0
Болонь
Болонь
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Болонь Болонь
42%
Реймс Реймс
58%
Атаки
108
95
Угловые
1
3
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
4
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Florent Batta (Франция).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 40% (2 из 5 матчей) Florent Batta назначал пенальти

