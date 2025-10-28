Смотреть онлайн Болонь - Реймс 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция - Лига 2: Болонь — Реймс, 12 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад де ла Либерасьон. Судить этот матч будет Florent Batta.
Превью матча Болонь — Реймс
Команда Болонь в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 6-10. Команда Реймс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-12. Команда Болонь в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Реймс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 июля 2025 на поле команды Реймс, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Florent Batta (Франция).
За последние 5 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 40% (2 из 5 матчей) Florent Batta назначал пенальти