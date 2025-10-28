Смотреть онлайн Клермон Фут - Монпелье 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция - Лига 2: Клермон Фут — Монпелье, 12 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Габриэль Монпьед. Судить этот матч будет Mikael Lesage.
Превью матча Клермон Фут — Монпелье
Команда Клермон Фут в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-13. Команда Монпелье, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-9. Команда Клермон Фут в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Монпелье забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Mikael Lesage (Франция).
За последние 7 матчей судья показал 29 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 4 красных (в среднем 0.6 за матч)
В 14% (1 из 7 матчей) Mikael Lesage назначал пенальти