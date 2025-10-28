Смотреть онлайн Клермон Фут - Монпелье 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция - Лига 2: Клермон Фут — Монпелье, 12 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Габриэль Монпьед. Судить этот матч будет Mikael Lesage.