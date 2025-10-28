Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
28.10.2025

Смотреть онлайн Клермон Фут - Монпелье 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФранция - Лига 2: Клермон ФутМонпелье, 12 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Габриэль Монпьед. Судить этот матч будет Mikael Lesage.

МСК, 12 тур, Стадион: Габриэль Монпьед
Франция - Лига 2
Клермон Фут
45'
Завершен
1 : 1
28 октября 2025
Монпелье
27'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Монпелье icon
27'
Клермон Фут icon
45'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Монпелье - Угловой
15'
Угловой
Монпелье - Угловой
23'
Угловой
Клермон Фут - Угловой
27'
Угловой
Монпелье - Угловой
27'
Монпелье - 1-ый Гол
30'
Угловой
Монпелье - Угловой
35'
Угловой
Монпелье - Угловой
45'
Клермон Фут - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
53'
Угловой
Клермон Фут - Угловой
65'
Угловой
Монпелье - Угловой
73'
Угловой
Клермон Фут - Угловой
78'
Угловой
Монпелье - Угловой
83'
Угловой
Монпелье - Угловой
85'
Угловой
Монпелье - Угловой
85'
Угловой
Монпелье - Угловой
90+4'
Угловой
Клермон Фут - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Клермон Фут — Монпелье

Команда Клермон Фут в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-13. Команда Монпелье, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-9. Команда Клермон Фут в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Монпелье забивает 1, пропускает 1.

Клермон Фут Клермон Фут
10
Сенегал
Энри Сайвет
94
Франция
Loic Socka
32
Франция
Абдул Кадер Бамба
28
Кот-д'Ивуар
Ivan MBahia
30
Франция
Тео Гиварш
12
ДР Конго
Vital N'Simba
21
Французская Гвиана
Йоанн Сальмье
29
Франция
Ilhan Fakili
93
Франция
Ibrahim Coulibaly
13
Франция
Julien Astic
7
Франция
Axel Camblan
Тренер
Франция
Gregory Proment
Монпелье Монпелье
31
Камерун
Симон Нгапандуетнбу
7
Франция
Натанаэль Мбюкю
44
Франция
Theo Chennahi
27
Швейцария
Бечир Омерагич
17
Франция
Тео Сен-Люс
18
Франция
Nicolas Pays
15
Франция
Жюльен Лапорт
19
Франция
Александр Менди
6
Франция
Кристофер Жюльен
3
Марокко
Naoufel El Hannach
11
Франция
Тежи Саванье
Тренер
Франция
Зумана Камара

Статистика матча

Владение мячом
Клермон Фут Клермон Фут
40%
Монпелье Монпелье
60%
Атаки
86
102
Угловые
4
10
Удары мимо ворот
5
10
Удары в створ ворот
6
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Mikael Lesage (Франция).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 29 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 4 красных (в среднем 0.6 за матч)

icon Пенальти

В 14% (1 из 7 матчей) Mikael Lesage назначал пенальти

Игры 12 тур
28.10.2025
Болонь
2:6
Реймс
Завершен
28.10.2025
Клермон Фут
1:1
Монпелье
Завершен
28.10.2025
Сент-Этьен
6:0
Пау
Завершен
28.10.2025
Дункеркью
3:0
Ред Стар
Завершен
28.10.2025
Родез
2:1
Анси
Завершен
28.10.2025
Нанси
2:0
Бастия
Завершен
28.10.2025
Лавал
1:1
Ле Ман
Завершен
28.10.2025
Труа
3:1
Амьен
Завершен
28.10.2025
Гренобль
0:0
Генгам
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Вулвергемптон Вулвергемптон
8 Ноября
23:00
Ювентус Ювентус
Торино Торино
8 Ноября
20:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Леванте Леванте
8 Ноября
20:30
Гамбург Гамбург
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
8 Ноября
17:30
Локомотив Локомотив
AK Барс AK Барс
8 Ноября
17:00
Унион Берлин Унион Берлин
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
8 Ноября
17:30
Динамо Москва Динамо Москва
СКА СКА
8 Ноября
19:30
Монако Монако
Ланс Ланс
8 Ноября
23:05
Парма Парма
Милан Милан
8 Ноября
22:45
Севилья Севилья
Осасуна Осасуна
8 Ноября
18:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA