28.10.2025

Смотреть онлайн Родез - Анси 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФранция - Лига 2: РодезАнси, 12 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Поль Линьон. Судить этот матч будет Антуан Валнет.

МСК, 12 тур, Стадион: Поль Линьон
Франция - Лига 2
Родез
Завершен
2 : 1
28 октября 2025
Анси
65'
77'
90+2'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Анси icon
65'
Rodez icon
77'
Rodez icon
90+2'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Анси - Угловой
9'
Угловой
Rodez - Угловой
11'
Угловой
Анси - Угловой
13'
Угловой
Rodez - Угловой
34'
Угловой
Rodez - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
56'
Угловой
Анси - Угловой
57'
Угловой
Rodez - Угловой
65'
Анси - 1-ый Гол
77'
Rodez - 2-ой Гол
86'
Угловой
Анси - Угловой
90+2'
Rodez - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Родез — Анси

Команда Родез в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-14. Команда Анси, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-14. Команда Родез в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Анси забивает 1, пропускает 1.

Родез Родез
3
Франция
Raphael Lipinski
5
Франция
Clement Jolibois Houilliez
25
Франция
Nolan Galves
22
Франция
Octave Joly
18
Франция
Ibrahima Balde
8
Камерун
Wilitty Younoussa
1
Франция
Кентен Браат
15
Франция
Jean Lambert Evans
26
Франция
Samy Benchama
9
Франция
Kenny Nagera
4
Швейцария
Mathis Magnin
Тренер
Франция
Дидье Сантини
Анси Анси
27
Франция
Julien Kouadio
18
Франция
Axel Drouhin
20
Буркина-Фасо
Josue Tiendrebeogo
2
Англия
Triston Rowe
25
Франция
Paul Venot
41
Франция
Thibault Delphis
28
Франция
Antoine Larose
22
Франция
Clement Billemaz
16
Франция
Томас Калленс
5
Алжир
Ахмед Каши
71
Кот-д'Ивуар
Ben Hamed Toure
Тренер
Лорен Гуйо

Статистика матча

Владение мячом
Родез Родез
54%
Анси Анси
46%
Атаки
73
123
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
1
5
Удары в створ ворот
4
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Антуан Валнет (Люксембург).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 30 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 29% (2 из 7 матчей) Антуан Валнет назначал пенальти

Игры 12 тур
28.10.2025
Болонь
2:6
Реймс
Завершен
28.10.2025
Клермон Фут
1:1
Монпелье
Завершен
28.10.2025
Сент-Этьен
6:0
Пау
Завершен
28.10.2025
Дункеркью
3:0
Ред Стар
Завершен
28.10.2025
Родез
2:1
Анси
Завершен
28.10.2025
Нанси
2:0
Бастия
Завершен
28.10.2025
Лавал
1:1
Ле Ман
Завершен
28.10.2025
Труа
3:1
Амьен
Завершен
28.10.2025
Гренобль
0:0
Генгам
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA