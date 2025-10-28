Смотреть онлайн Родез - Анси 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция - Лига 2: Родез — Анси, 12 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Поль Линьон. Судить этот матч будет Антуан Валнет.
Превью матча Родез — Анси
Команда Родез в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-14. Команда Анси, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-14. Команда Родез в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Анси забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Антуан Валнет (Люксембург).
За последние 7 матчей судья показал 30 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 29% (2 из 7 матчей) Антуан Валнет назначал пенальти