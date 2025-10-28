Смотреть онлайн Лавал - Ле Ман 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция - Лига 2: Лавал — Ле Ман, 12 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Францис Ле Бассер. Судить этот матч будет Remi Landry.
Превью матча Лавал — Ле Ман
Команда Лавал в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-9. Команда Ле Ман, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-16. Команда Лавал в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ле Ман забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Remi Landry (Франция).
За последние 5 матчей судья показал 23 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 40% (2 из 5 матчей) Remi Landry назначал пенальти