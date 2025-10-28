Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Лавал - Ле Ман 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФранция - Лига 2: ЛавалЛе Ман, 12 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Францис Ле Бассер. Судить этот матч будет Remi Landry.

МСК, 12 тур, Стадион: Стад Францис Ле Бассер
Франция - Лига 2
Лавал
86'
Завершен
1 : 1
28 октября 2025
Ле Ман
26'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Ле Ман icon
26'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,4
Лавал icon
86'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Ле Ман - Угловой
5'
Угловой
Ле Ман - Угловой
22'
Угловой
Лавал - Угловой
26'
Ле Ман - 1-ый Гол
28'
Угловой
Лавал - Угловой
29'
Угловой
Лавал - Угловой
31'
Угловой
Лавал - Угловой
40'
Угловой
Ле Ман - Угловой
42'
Угловой
Лавал - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 3,4
66'
Угловой
Лавал - Угловой
69'
Угловой
Ле Ман - Угловой
74'
Угловой
Ле Ман - Угловой
86'
Лавал - 2-ой Гол
90+2'
Угловой
Ле Ман - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Лавал — Ле Ман

Команда Лавал в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-9. Команда Ле Ман, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-16. Команда Лавал в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ле Ман забивает 2, пропускает 2.

Лавал Лавал
28
Франция
Julien Maggiotti
20
Франция
Ethan Clavreul
35
Сенегал
Layousse Samb
26
Франция
William Benard
30
Мали
Мамаду Самасса
2
Франция
Тео Пелленар
14
Мартиника
Cyril Mandouki
4
Франция
Питер Уане
3
Франция
Вильям Бьянда
6
Франция
Sam Sanna
9
Франция
Mamadou Camara
Тренер
Франция
Olivier Frapolli
Ле Ман Ле Ман
20
Франция
William Harhouz
6
Гана
Edwin Quarshie
21
Франция
Theo Eyoum
18
Франция
Люка Бюаде
17
Франция
Samuel Yohou
98
Франция
Nicolas Kocik
5
Франция
Harold Voyer
24
Франция
Milan Robin
12
Франция
Антони Рибелен
27
Франция
Martin Rossignol
9
Франция
Антуан Рабийяр
Тренер
Франция
Patrick Videira

Статистика матча

Владение мячом
Лавал Лавал
52%
Ле Ман Ле Ман
48%
Атаки
115
90
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
2
4
Удары в створ ворот
6
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Remi Landry (Франция).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 23 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 40% (2 из 5 матчей) Remi Landry назначал пенальти

Комментарии к матчу
