Превью матча Лавал — Ле Ман

Команда Лавал в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-9. Команда Ле Ман, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-16. Команда Лавал в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ле Ман забивает 2, пропускает 2.