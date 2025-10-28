Смотреть онлайн Гренобль - Генгам 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция - Лига 2: Гренобль — Генгам, 12 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад де Альпс. Судить этот матч будет Karim Abed.
Превью матча Гренобль — Генгам
Команда Гренобль в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 6-13. Команда Генгам, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-18. Команда Гренобль в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Генгам забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Karim Abed (Франция).
За последние 7 матчей судья показал 18 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.6 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 14% (1 из 7 матчей) Karim Abed назначал пенальти