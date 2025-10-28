Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция - Лига 2 : Гренобль — Генгам , 12 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад де Альпс . Судить этот матч будет Karim Abed .

Превью матча Гренобль — Генгам

Команда Гренобль в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 6-13. Команда Генгам, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-18. Команда Гренобль в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Генгам забивает 2, пропускает 2.