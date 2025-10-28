Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Гренобль - Генгам 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФранция - Лига 2: ГренобльГенгам, 12 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад де Альпс. Судить этот матч будет Karim Abed.

МСК, 12 тур, Стадион: Стад де Альпс
Франция - Лига 2
Гренобль
Завершен
0 : 0
28 октября 2025
Генгам
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,2
Текстовая трансляция
17'
Угловой
Гренобль - Угловой
31'
Угловой
Гренобль - Угловой
34'
Угловой
Генгам - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
82'
Угловой
Генгам - Угловой
86'
Угловой
Гренобль - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,2

Превью матча Гренобль — Генгам

Команда Гренобль в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 6-13. Команда Генгам, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-18. Команда Гренобль в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Генгам забивает 2, пропускает 2.

Гренобль Гренобль
27
Франция
Mattheo Xantippe
24
Франция
Loris Mouyokolo
30
Сенегал
Samba Diba
13
Франция
Mamadou Diop
17
Франция
Shaquil Delos
4
Франция
Stone Mambo
23
Франция
Nesta Elphege
29
Франция
Гаэтан Пакиз
19
Франция
Nesta Zahui
8
Франция
Джесси Бене
25
Франция
Тео Валль
Тренер
Франция
Franck Rizzetto
Генгам Генгам
36
Франция
Albin Demouchy
10
Франция
Amine Hemia
11
Сенегал
Амадоу Сагна
1
Франция
Teddy Bartouche
8
Франция
Калиду Сидибе
7
Франция
Donacien Gomis
22
Франция
Альфа Сиссоко
29
Коморские острова
Абдел Хаким Абдалла
9
Франция
Louis Mafouta
23
Франция
Dylan Ourega
4
Франция
Dylan Louiserre
Тренер
Франция
Сильвен Риполь

Статистика матча

Владение мячом
Гренобль Гренобль
40%
Генгам Генгам
60%
Атаки
87
110
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
1
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Karim Abed (Франция).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 18 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.6 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 14% (1 из 7 матчей) Karim Abed назначал пенальти

Игры 12 тур
28.10.2025
Болонь
2:6
Реймс
Завершен
28.10.2025
Клермон Фут
1:1
Монпелье
Завершен
28.10.2025
Сент-Этьен
6:0
Пау
Завершен
28.10.2025
Дункеркью
3:0
Ред Стар
Завершен
28.10.2025
Родез
2:1
Анси
Завершен
28.10.2025
Нанси
2:0
Бастия
Завершен
28.10.2025
Лавал
1:1
Ле Ман
Завершен
28.10.2025
Труа
3:1
Амьен
Завершен
28.10.2025
Гренобль
0:0
Генгам
Завершен
Комментарии к матчу
