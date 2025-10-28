Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Труа - Амьен 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФранция - Лига 2: ТруаАмьен, 12 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад де л'Об. Судить этот матч будет Tifenn Leprodhomme.

МСК, 12 тур, Стадион: Стад де л'Об
Франция - Лига 2
Труа
48'
53'
Mounaim El Idrissy 89'
Завершен
3 : 1
28 октября 2025
Амьен
30'
Амьен icon
30'
Счет после первого тайма 0:1
Труа icon
48'
Труа icon
53'
Mounaim El Idrissy icon
89'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Амьен - Угловой
30'
Амьен - 1-ый Гол
38'
Угловой
Труа - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
48'
Труа - 2-ой Гол
53'
Труа - 3-ий Гол
68'
Угловой
Труа - Угловой
80'
Угловой
Труа - Угловой
86'
Угловой
Труа - Угловой
89'
Mounaim El Idrissy - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча Труа — Амьен

Команда Труа в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-7. Команда Амьен, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-15. Команда Труа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Амьен забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 мая 2025 на поле команды Труа, в том матче победу одержали хозяева.

Труа Труа
21
Франция
Tawfik Bentayeb
11
Франция
Mathys Detourbet
10
Франция
Merwan Ifnaoui
15
Мали
Jaures Assoumou
17
Франция
Antoine Mille
44
Франция
Yvann Titi
8
Сенегал
Mouhamed Diop
14
Франция
Ismael Boura
25
Италия
Паоло Гоцци
40
Кот-д'Ивуар
Hillel Konate
6
Франция
Адриен Монфрей
Тренер
Франция
Стефан Думон
Амьен Амьен
45
Кот-д'Ивуар
Ibrahim Fofana
6
Франция
Томас Монкондуйт
40
Франция
Поль Бернардони
9
Словения
Ян Млакар
34
Франция
Siaka Bakayoko
44
Франция
Coleen Louis
26
Франция
Yvan Ikia Dimi
39
Франция
Amine Chabane
20
Франция
Килиан Каибуэ
28
Сенегал
Абабакар Мустафа Ло
11
Франция
Teddy Averlant
Тренер
Сенегал
Омар Даф

История последних встреч

Труа
Труа
Амьен
Труа
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
10.05.2025
Труа
Труа
1:0
Амьен
Амьен
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Труа Труа
55%
Амьен Амьен
45%
Атаки
126
67
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
14
2
Удары в створ ворот
4
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Tifenn Leprodhomme (Франция).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 11 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.8 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 50% (2 из 4 матчей) Tifenn Leprodhomme назначал пенальти

