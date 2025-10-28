Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция - Лига 2 : Труа — Амьен , 12 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад де л'Об . Судить этот матч будет Tifenn Leprodhomme .

Превью матча Труа — Амьен

Команда Труа в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-7. Команда Амьен, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-15. Команда Труа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Амьен забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 мая 2025 на поле команды Труа, в том матче победу одержали хозяева.