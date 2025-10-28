Смотреть онлайн Труа - Амьен 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция - Лига 2: Труа — Амьен, 12 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад де л'Об. Судить этот матч будет Tifenn Leprodhomme.
Превью матча Труа — Амьен
Команда Труа в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-7. Команда Амьен, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-15. Команда Труа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Амьен забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 мая 2025 на поле команды Труа, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Tifenn Leprodhomme (Франция).
За последние 4 матчей судья показал 11 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.8 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 50% (2 из 4 матчей) Tifenn Leprodhomme назначал пенальти