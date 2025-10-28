Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Дункеркью - Ред Стар 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФранция - Лига 2: ДункеркьюРед Стар, 12 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Марсель Трибьют. Судить этот матч будет Brendan Roffet.

МСК, 12 тур, Стадион: Марсель Трибьют
Франция - Лига 2
Дункеркью
10'
Sekongo 61'
Essimi 66'
Завершен
3 : 0
28 октября 2025
Ред Стар
Дункеркью icon
10'
Счет после первого тайма 1:0
Sekongo - Дункеркью icon
61'
Essimi - Дункеркью icon
66'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
10'
Дункеркью - 1-ый Гол
30'
Угловой
Дункеркью - Угловой
43'
Угловой
Ред Стар - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
61'
Sekongo - 2-ой Гол
66'
Essimi - 3-ий Гол
78'
Угловой
Дункеркью - Угловой
82'
Угловой
Дункеркью - Угловой
83'
Угловой
Ред Стар - Угловой
90+6'
Угловой
Ред Стар - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Дункеркью — Ред Стар

Команда Дункеркью в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-12. Команда Ред Стар, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 17-6. Команда Дункеркью в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ред Стар забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 мая 2025 на поле команды Ред Стар, в том матче сыграли вничью.

Дункеркью Дункеркью
10
Франция
Marco Essimi
60
Франция
Mathys Niflore
20
Франция
Enzo Bardeli
27
Франция
Allan Linguet
80
Франция
Gessime Yassine
9
Франция
Томас Робинет
2
Франция
Алек Жоржен
6
Сенегал
Daouda Diong
21
Франция
Geoffrey Kondo
23
Франция
Винсент Сассо
8
Мали
Yirigue Sekongo
Тренер
Испания
Albert Sanchez
Ред Стар Ред Стар
20
Франция
Dylan Durivaux
24
Франция
Pierre Lemonnier
23
Франция
Jovany Ikanga
22
Франция
Dembo Sylla
10
Тунис
Саиф-Эддин Кауи
27
Франция
Bradley Danger
98
Франция
Ryad Hachem
16
Франция
Гаэтан Пуссен
7
Франция
Damien Durand
81
Франция
Giovanni Haag
11
Франция
Kemo Ciss
Тренер
Франция
Gregory Poirier

История последних встреч

Дункеркью
Дункеркью
Ред Стар
Дункеркью
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
10.05.2025
Ред Стар
Ред Стар
1:1
Дункеркью
Дункеркью
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Дункеркью Дункеркью
43%
Ред Стар Ред Стар
57%
Атаки
75
114
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
6
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Brendan Roffet (Франция).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 15 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 2 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 4 матчей) Brendan Roffet назначал пенальти

Игры 12 тур
28.10.2025
Болонь
2:6
Реймс
Завершен
28.10.2025
Клермон Фут
1:1
Монпелье
Завершен
28.10.2025
Сент-Этьен
6:0
Пау
Завершен
28.10.2025
Дункеркью
3:0
Ред Стар
Завершен
28.10.2025
Родез
2:1
Анси
Завершен
28.10.2025
Нанси
2:0
Бастия
Завершен
28.10.2025
Лавал
1:1
Ле Ман
Завершен
28.10.2025
Труа
3:1
Амьен
Завершен
28.10.2025
Гренобль
0:0
Генгам
Завершен
