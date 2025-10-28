Смотреть онлайн Дункеркью - Ред Стар 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция - Лига 2: Дункеркью — Ред Стар, 12 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Марсель Трибьют. Судить этот матч будет Brendan Roffet.
Превью матча Дункеркью — Ред Стар
Команда Дункеркью в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-12. Команда Ред Стар, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 17-6. Команда Дункеркью в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ред Стар забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 мая 2025 на поле команды Ред Стар, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Brendan Roffet (Франция).
За последние 4 матчей судья показал 15 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 2 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 0% (0 из 4 матчей) Brendan Roffet назначал пенальти