28.10.2025

Смотреть онлайн Нанси - Бастия 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФранция - Лига 2: НансиБастия, 12 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Марсель Пико. Судить этот матч будет Микаэль Лелеу.

МСК, 12 тур, Стадион: Стадион Марсель Пико
Франция - Лига 2
Нанси
16'
90+4'
Завершен
2 : 0
28 октября 2025
Бастия
Смотреть онлайн
Нанси icon
16'
Счет после первого тайма 1:0
Нанси icon
90+4'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Нанси - Угловой
16'
Нанси - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
63'
Угловой
Бастия - Угловой
63'
Угловой
Бастия - Угловой
67'
Угловой
Нанси - Угловой
79'
Угловой
Бастия - Угловой
87'
Угловой
Бастия - Угловой
90+4'
Нанси - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Нанси — Бастия

Команда Нанси в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-14. Команда Бастия, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 6-11. Команда Нанси в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бастия забивает 1, пропускает 1.

Нанси Нанси
17
Франция
Maxence Carlier
12
Франция
Adrien Julloux
23
Франция
Rayan Bamba
29
Кот-д'Ивуар
Patrick Ouotro
8
Франция
Walid Bouabdeli
6
Франция
Teddy Bouriaud
1
Франция
Энцо Базилио
4
Франция
Nehemiah Fernandez
14
Франция
Николас Сейнт Руф
20
Франция
Brandon Bokangu
19
Гаити
Martin Experience
Тренер
Уругвай
Пабло Корреа
Бастия Бастия
14
Франция
Jeremy Sebas
4
Франция
Anthony Roncaglia
6
Франция
Dominique Guidi
24
Франция
Tom Meynadier
5
Франция
Zakaria Ariss
11
Франция
Maxime Ble
3
Колумбия
Juan Jose Guevara Possu
66
Турция
Jocelyn Janneh
1
Франция
Lisandru Olmeta
7
Франция
Кристоф Венсан
9
Франция
Felix Tomi
Тренер
Франция
Benoit Tavenot

Статистика матча

Владение мячом
Нанси Нанси
43%
Бастия Бастия
57%
Атаки
81
127
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
5
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Микаэль Лелеу (Франция).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.9 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 29% (2 из 7 матчей) Микаэль Лелеу назначал пенальти

Игры 12 тур
28.10.2025
Болонь
2:6
Реймс
Завершен
28.10.2025
Клермон Фут
1:1
Монпелье
Завершен
28.10.2025
Сент-Этьен
6:0
Пау
Завершен
28.10.2025
Дункеркью
3:0
Ред Стар
Завершен
28.10.2025
Родез
2:1
Анси
Завершен
28.10.2025
Нанси
2:0
Бастия
Завершен
28.10.2025
Лавал
1:1
Ле Ман
Завершен
28.10.2025
Труа
3:1
Амьен
Завершен
28.10.2025
Гренобль
0:0
Генгам
Завершен
