Смотреть онлайн Нанси - Бастия 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция - Лига 2: Нанси — Бастия, 12 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Марсель Пико. Судить этот матч будет Микаэль Лелеу.
Превью матча Нанси — Бастия
Команда Нанси в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-14. Команда Бастия, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 6-11. Команда Нанси в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бастия забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Микаэль Лелеу (Франция).
За последние 7 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.9 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 29% (2 из 7 матчей) Микаэль Лелеу назначал пенальти