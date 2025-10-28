Смотреть онлайн Сент-Этьен - Пау 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция - Лига 2: Сент-Этьен — Пау, 12 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Жоффруа Гишар. Судить этот матч будет Ahmed Taleb.
Превью матча Сент-Этьен — Пау
Команда Сент-Этьен в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-15. Команда Пау, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-13. Команда Сент-Этьен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Пау забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Ahmed Taleb (Франция).
За последние 5 матчей судья показал 13 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 20% (1 из 5 матчей) Ahmed Taleb назначал пенальти