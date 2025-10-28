Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Сент-Этьен - Пау 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФранция - Лига 2: Сент-ЭтьенПау, 12 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Жоффруа Гишар. Судить этот матч будет Ahmed Taleb.

МСК, 12 тур, Стадион: Жоффруа Гишар
Франция - Лига 2
Сент-Этьен
2'
Ирвин Кардона 11'
Флориан Тардиеу 41'
44'
48'
Зурико Давиташвили 79'
Завершен
6 : 0
28 октября 2025
Пау
Смотреть онлайн
Сент-Этьен icon
2'
Ирвин Кардона icon
11'
Флориан Тардиеу icon
41'
Сент-Этьен icon
44'
Счет после первого тайма 4:0
Сент-Этьен icon
48'
Зурико Давиташвили icon
79'
Матч закончился со счётом 6:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Сент-Этьен - Угловой
2'
Сент-Этьен - 1-ый Гол
6'
Угловой
Сент-Этьен - Угловой
11'
Ирвин Кардона - 2-ой Гол
15'
Угловой
Сент-Этьен - Угловой
34'
Угловой
Пау - Угловой
41'
Флориан Тардиеу - 3-ий Гол
44'
Сент-Этьен - 4-ый Гол
45+3'
Угловой
Пау - Угловой
45+5'
Угловой
Пау - Угловой
Счет после первого тайма 4:0
48'
Сент-Этьен - 5-ый Гол
76'
Угловой
Пау - Угловой
79'
Зурико Давиташвили - 6-ый Гол
90'
Угловой
Сент-Этьен - Угловой
Матч закончился со счётом 6:0

Превью матча Сент-Этьен — Пау

Команда Сент-Этьен в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-15. Команда Пау, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-13. Команда Сент-Этьен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Пау забивает 2, пропускает 1.

Сент-Этьен Сент-Этьен
21
Франция
Dylan Batubinsika
30
Франция
Гатье Ларсонье
22
Грузия
Зурико Давиташвили
5
Израиль
Mahmoud Jaber
9
Бельгия
Lucas Stassin
28
Сербия
Igor Miladinovic
19
Италия
Ebenezer Annan
20
Гана
Augustine Boakye
3
Франция
Микаэль Наде
13
Португалия
Жуан Феррейра
10
Франция
Флориан Тардиеу
Тренер
Норвегия
Эйрик Хорнеланд
Пау Пау
23
Франция
Антони Бриансон
14
Франция
Антонин Бобишон
7
Франция
Раван Месси Танфури
3
Франция
Joseph Kalulu
30
Франция
Esteban Salles
2
Франция
Tom Pouilly
97
Франция
Daylam Meddah
6
Сенегал
Cheikh Fall
10
Франция
Giovani Versini
21
Франция
Steeve Beusnard
9
Франция
Kyliane Dong
Тренер
Франция
Николас Усай

Статистика матча

Владение мячом
Сент-Этьен Сент-Этьен
56%
Пау Пау
44%
Атаки
85
84
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
7
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Ahmed Taleb (Франция).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 13 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 20% (1 из 5 матчей) Ahmed Taleb назначал пенальти

Игры 12 тур
28.10.2025
Болонь
2:6
Реймс
Завершен
28.10.2025
Клермон Фут
1:1
Монпелье
Завершен
28.10.2025
Сент-Этьен
6:0
Пау
Завершен
28.10.2025
Дункеркью
3:0
Ред Стар
Завершен
28.10.2025
Родез
2:1
Анси
Завершен
28.10.2025
Нанси
2:0
Бастия
Завершен
28.10.2025
Лавал
1:1
Ле Ман
Завершен
28.10.2025
Труа
3:1
Амьен
Завершен
28.10.2025
Гренобль
0:0
Генгам
Завершен
Комментарии к матчу
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
Рейтинг UEFA