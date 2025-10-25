Превью матча НК Рогашка — НК Лйутомер

Команда НК Рогашка в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 19-11. Команда НК Лйутомер, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 11-31. Команда НК Рогашка в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. НК Лйутомер забивает 1, пропускает 3.