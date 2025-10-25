Смотреть онлайн МНК Изола - Свобода Любляна 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Словения - 3-я СФЛ: МНК Изола — Свобода Любляна, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча МНК Изола — Свобода Любляна
Команда МНК Изола в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 12-2.