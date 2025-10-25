Смотреть онлайн Ролтек - НК Шенчур 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Словения - 3-я СФЛ: Ролтек — НК Шенчур, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportni Park Dob.
Превью матча Ролтек — НК Шенчур
Команда Ролтек в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-7. Команда НК Шенчур, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 20-8. Команда Ролтек в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. НК Шенчур забивает 2, пропускает 1.