Смотреть онлайн НК Раче - Заврц 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Словения - 3-я СФЛ: НК Раче — Заврц, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча НК Раче — Заврц
Команда НК Раче в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 20-9. Команда Заврц, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-9. Команда НК Раче в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Заврц забивает 1, пропускает 1.