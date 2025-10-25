Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн НК Раче - Заврц 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловенияСловения - 3-я СФЛ: НК РачеЗаврц, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК, 11 тур
Словения - 3-я СФЛ
НК Раче
Завершен
0 : 0
25 октября 2025
Заврц
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
НК Раче - Угловой
25'
Угловой
Заврц - Угловой
28'
Угловой
НК Раче - Угловой
30'
Угловой
НК Раче - Угловой
44'
Угловой
Заврц - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
НК Раче - Угловой
78'
Угловой
НК Раче - Угловой
78'
Угловой
НК Раче - Угловой

Превью матча НК Раче — Заврц

Команда НК Раче в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 20-9. Команда Заврц, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-9. Команда НК Раче в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Заврц забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
НК Раче НК Раче
60%
Заврц Заврц
40%
Атаки
160
116
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
11
7
Удары в створ ворот
3
3
Игры 11 тур
26.10.2025
СД Видем
4:0
НК Коротан Превалье
Завершен
25.10.2025
НК Добровце
0:2
SD Hajdina
Завершен
25.10.2025
НК Рогашка
1:1
НК Лйутомер
Завершен
25.10.2025
НК Подвинци
1:2
Брежице
Завершен
25.10.2025
НК Раче
0:0
Заврц
Завершен
25.10.2025
NK Vrhnika
1:0
Собек
Завершен
25.10.2025
Rudar Trbovlje
2:1
НК Фама Випава
Завершен
25.10.2025
Ролтек
2:1
НК Шенчур
Завершен
25.10.2025
Интерблок Любляна
1:3
ND Bistrc
Завершен
25.10.2025
Скофья Лока
2:0
НК Жири
Завершен
25.10.2025
НД Идрия
1:0
НК Толмин
Завершен
25.10.2025
МНК Изола
-:-
Свобода Любляна
Отменен
24.10.2025
НК Фузинар
5:1
НК Смартно
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Авангард Авангард
СКА СКА
10 Ноября
16:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Лада Лада
10 Ноября
17:00
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
10 Ноября
17:30
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
ХК Ростов ХК Ростов
10 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA