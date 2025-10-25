Смотреть онлайн НК Подвинци - Брежице 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Словения - 3-я СФЛ: НК Подвинци — Брежице, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча НК Подвинци — Брежице
Команда НК Подвинци в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-9. Команда Брежице, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-12. Команда НК Подвинци в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Брежице забивает 2, пропускает 1.