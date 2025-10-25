Смотреть онлайн НК Добровце - SD Hajdina 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Словения - 3-я СФЛ: НК Добровце — SD Hajdina, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Превью матча НК Добровце — SD Hajdina
Команда НК Добровце в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 9-27. Команда SD Hajdina, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-15. Команда НК Добровце в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. SD Hajdina забивает 1, пропускает 2.