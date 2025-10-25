Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн НК Добровце - SD Hajdina 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловенияСловения - 3-я СФЛ: НК ДобровцеSD Hajdina, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК, 11 тур
Словения - 3-я СФЛ
НК Добровце
Завершен
0 : 2
25 октября 2025
SD Hajdina
5'
90+5'
Смотреть онлайн
SD Hajdina icon
5'
Счет после первого тайма 0:1 : 5,1
SD Hajdina icon
90+5'
Матч закончился со счётом 0:2 : 5,1
Текстовая трансляция
5'
SD Hajdina - 1-ый Гол
8'
Угловой
НК Добровце - Угловой
17'
Угловой
SD Hajdina - Угловой
30'
Угловой
SD Hajdina - Угловой
35'
Угловой
НК Добровце - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 5,1
50'
Угловой
НК Добровце - Угловой
68'
Угловой
НК Добровце - Угловой
85'
Угловой
НК Добровце - Угловой
86'
Угловой
НК Добровце - Угловой
90+5'
SD Hajdina - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 0:2 : 5,1

Превью матча НК Добровце — SD Hajdina

Команда НК Добровце в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 9-27. Команда SD Hajdina, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-15. Команда НК Добровце в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. SD Hajdina забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
НК Добровце НК Добровце
54%
SD Hajdina SD Hajdina
46%
Атаки
93
105
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
9
8
Удары в створ ворот
6
5
Игры 11 тур
26.10.2025
СД Видем
4:0
НК Коротан Превалье
Завершен
25.10.2025
НК Добровце
0:2
SD Hajdina
Завершен
25.10.2025
НК Рогашка
1:1
НК Лйутомер
Завершен
25.10.2025
НК Подвинци
1:2
Брежице
Завершен
25.10.2025
НК Раче
0:0
Заврц
Завершен
25.10.2025
NK Vrhnika
1:0
Собек
Завершен
25.10.2025
Rudar Trbovlje
2:1
НК Фама Випава
Завершен
25.10.2025
Ролтек
2:1
НК Шенчур
Завершен
25.10.2025
Интерблок Любляна
1:3
ND Bistrc
Завершен
25.10.2025
Скофья Лока
2:0
НК Жири
Завершен
25.10.2025
НД Идрия
1:0
НК Толмин
Завершен
25.10.2025
МНК Изола
-:-
Свобода Любляна
Отменен
24.10.2025
НК Фузинар
5:1
НК Смартно
Завершен
Комментарии к матчу
