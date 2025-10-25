Смотреть онлайн Скофья Лока - НК Жири 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Словения - 3-я СФЛ: Скофья Лока — НК Жири, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча Скофья Лока — НК Жири
Команда Скофья Лока в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-15. Команда НК Жири, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-4. Команда Скофья Лока в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. НК Жири забивает 1, пропускает 0.