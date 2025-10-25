Смотреть онлайн Интерблок Любляна - ND Bistrc 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Словения - 3-я СФЛ: Интерблок Любляна — ND Bistrc, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча Интерблок Любляна — ND Bistrc
Команда Интерблок Любляна в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-10. Команда ND Bistrc, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-15. Команда Интерблок Любляна в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ND Bistrc забивает 1, пропускает 2.