Смотреть онлайн NK Vrhnika - Собек 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Словения - 3-я СФЛ: NK Vrhnika — Собек, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча NK Vrhnika — Собек
Команда NK Vrhnika в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-3. Команда Собек, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 9-5. Команда NK Vrhnika в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Собек забивает 1, пропускает 1.