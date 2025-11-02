Смотреть онлайн Ст. Галлен II - FC Collina D'Oro 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - 1-я лига - Классик: Ст. Галлен II — FC Collina D'Oro, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе kybunpark.
Превью матча Ст. Галлен II — FC Collina D'Oro
Команда Ст. Галлен II в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 14-31. Команда FC Collina D'Oro, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-13. Команда Ст. Галлен II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. FC Collina D'Oro забивает 2, пропускает 1.