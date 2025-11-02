Превью матча Ст. Галлен II — FC Collina D'Oro

Команда Ст. Галлен II в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 14-31. Команда FC Collina D'Oro, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-13. Команда Ст. Галлен II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. FC Collina D'Oro забивает 2, пропускает 1.