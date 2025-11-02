Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Ст. Галлен II - FC Collina D'Oro 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияШвейцария - 1-я лига - Классик: Ст. Галлен IIFC Collina D'Oro, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе kybunpark.

МСК, 12 тур, Стадион: kybunpark
Швейцария - 1-я лига - Классик
Ст. Галлен II
Завершен
2 : 1
02 ноября 2025
FC Collina D'Oro
Смотреть онлайн
Превью матча Ст. Галлен II — FC Collina D'Oro

Команда Ст. Галлен II в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 14-31. Команда FC Collina D'Oro, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-13. Команда Ст. Галлен II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. FC Collina D'Oro забивает 2, пропускает 1.

Игры 12 тур
02.11.2025
Portalban/Gletterens
-:-
КС Шенуа
Отложен
02.11.2025
Ст. Галлен II
2:1
FC Collina D'Oro
Завершен
02.11.2025
FC Courtetelle
2:0
Волен
Завершен
02.11.2025
Лангенталь
3:1
Олд Бойз
Завершен
02.11.2025
Винтертур II
1:0
Фрейенбах
Отменен
02.11.2025
Серветт II
1:0
Пайерн
Отменен
02.11.2025
Ла Сарраз
-:-
Сьон II
Отложен
02.11.2025
Делемон
0:2
Грассхоппер II
Завершен
02.11.2025
FC Coffrane
-:-
ФК Эшалленс
Отложен
02.11.2025
FC Besa Biel/Bienne
4:2
Буокс
Завершен
01.11.2025
FC Amical Saint-Prex
1:0
Монт
Завершен
01.11.2025
Мейрин
0:1
Ла-Шо-де-Фон
Завершен
01.11.2025
Конкордия Базель
1:2
Мюнсинген
Завершен
01.11.2025
ФК Дитикон
1:0
Стабио
Завершен
01.11.2025
FC Martigny
-:-
ФК Ланси
Отменен
01.11.2025
ФК Тугген
-:-
ФК Хёнг
Отменен
01.11.2025
Косова Цюрих
-:-
Веттсвилm-Б
Отменен
01.11.2025
ФК Баден
-:-
SV Schaffhausen
Отменен
01.11.2025
ФК Золотурн
-:-
СВ Муттенц
Отменен
01.11.2025
АС Таверна
3:1
Виднау
Завершен
01.11.2025
Блак Старс
3:1
Цуг-94
Завершен
01.11.2025
FC Bassecourt
1:0
ФК Шёц
Завершен
Комментарии к матчу
