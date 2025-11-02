Смотреть онлайн FC Courtetelle - Волен 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - 1-я лига - Классик: FC Courtetelle — Волен, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча FC Courtetelle — Волен
Команда FC Courtetelle в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-13. Команда Волен, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 16-22. Команда FC Courtetelle в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Волен забивает 2, пропускает 2.