Смотреть онлайн Ла Сарраз - Сьон II 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - 1-я лига - Классик: Ла Сарраз — Сьон II, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
Превью матча Ла Сарраз — Сьон II
Команда Ла Сарраз в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-22. Команда Сьон II, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-17. Команда Ла Сарраз в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Сьон II забивает 1, пропускает 2.