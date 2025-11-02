Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.11.2025

Смотреть онлайн FC Besa Biel/Bienne - Буокс 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияШвейцария - 1-я лига - Классик: FC Besa Biel/BienneБуокс, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК, 12 тур
Швейцария - 1-я лига - Классик
FC Besa Biel/Bienne
Завершен
4 : 2
02 ноября 2025
Буокс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча FC Besa Biel/Bienne — Буокс

Команда FC Besa Biel/Bienne в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-22. Команда Буокс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-13. Команда FC Besa Biel/Bienne в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Буокс забивает 1, пропускает 1.

Игры 12 тур
02.11.2025
Portalban/Gletterens
-:-
КС Шенуа
Отложен
02.11.2025
Ст. Галлен II
2:1
FC Collina D'Oro
Завершен
02.11.2025
FC Courtetelle
2:0
Волен
Завершен
02.11.2025
Лангенталь
3:1
Олд Бойз
Завершен
02.11.2025
Винтертур II
1:0
Фрейенбах
Отменен
02.11.2025
Серветт II
1:0
Пайерн
Отменен
02.11.2025
Ла Сарраз
-:-
Сьон II
Отложен
02.11.2025
Делемон
0:2
Грассхоппер II
Завершен
02.11.2025
FC Coffrane
-:-
ФК Эшалленс
Отложен
02.11.2025
FC Besa Biel/Bienne
4:2
Буокс
Завершен
01.11.2025
FC Amical Saint-Prex
1:0
Монт
Завершен
01.11.2025
Мейрин
0:1
Ла-Шо-де-Фон
Завершен
01.11.2025
Конкордия Базель
1:2
Мюнсинген
Завершен
01.11.2025
ФК Дитикон
1:0
Стабио
Завершен
01.11.2025
FC Martigny
-:-
ФК Ланси
Отменен
01.11.2025
ФК Тугген
-:-
ФК Хёнг
Отменен
01.11.2025
Косова Цюрих
-:-
Веттсвилm-Б
Отменен
01.11.2025
ФК Баден
-:-
SV Schaffhausen
Отменен
01.11.2025
ФК Золотурн
-:-
СВ Муттенц
Отменен
01.11.2025
АС Таверна
3:1
Виднау
Завершен
01.11.2025
Блак Старс
3:1
Цуг-94
Завершен
01.11.2025
FC Bassecourt
1:0
ФК Шёц
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
МХК Спартак МХК Спартак
Локо U20 Локо U20
11 Ноября
18:30
Челны Челны
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Ноября
19:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
СКА-Нева СКА-Нева
11 Ноября
18:30
BC Dubai BC Dubai
Црвена Звезда Црвена Звезда
11 Ноября
19:00
Дизель Пенза Дизель Пенза
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
11 Ноября
19:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Норильск Норильск
11 Ноября
19:00
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
Ильвес Ильвес
11 Ноября
21:30
Уникс Уникс
Самара Самара
11 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA