Смотреть онлайн FC Besa Biel/Bienne - Буокс 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - 1-я лига - Классик: FC Besa Biel/Bienne — Буокс, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча FC Besa Biel/Bienne — Буокс
Команда FC Besa Biel/Bienne в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-22. Команда Буокс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-13. Команда FC Besa Biel/Bienne в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Буокс забивает 1, пропускает 1.