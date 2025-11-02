Смотреть онлайн FC Besa Biel/Bienne - Буокс 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - 1-я лига - Классик: FC Besa Biel/Bienne — Буокс, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .