Смотреть онлайн Делемон - Грассхоппер II 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - 1-я лига - Классик: Делемон — Грассхоппер II, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ла Бланшерье.
Превью матча Делемон — Грассхоппер II
Команда Делемон в последних 10 матчах одержала 3 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 19-11. Команда Грассхоппер II, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-9. Команда Делемон в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Грассхоппер II забивает 2, пропускает 1.