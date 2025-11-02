Превью матча Делемон — Грассхоппер II

Команда Делемон в последних 10 матчах одержала 3 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 19-11. Команда Грассхоппер II, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-9. Команда Делемон в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Грассхоппер II забивает 2, пропускает 1.