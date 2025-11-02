Смотреть онлайн FC Coffrane - ФК Эшалленс 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - 1-я лига - Классик: FC Coffrane — ФК Эшалленс, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча FC Coffrane — ФК Эшалленс
Команда FC Coffrane в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-14. Команда ФК Эшалленс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-18. Команда FC Coffrane в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Эшалленс забивает 2, пропускает 2.