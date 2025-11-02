Смотреть онлайн Винтертур II - Фрейенбах 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - 1-я лига - Классик: Винтертур II — Фрейенбах, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча Винтертур II — Фрейенбах
Команда Винтертур II в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-13. Команда Фрейенбах, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-8. Команда Винтертур II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Фрейенбах забивает 1, пропускает 1.