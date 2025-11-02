Смотреть онлайн Portalban/Gletterens - КС Шенуа 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - 1-я лига - Классик: Portalban/Gletterens — КС Шенуа, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча Portalban/Gletterens — КС Шенуа
Команда Portalban/Gletterens в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-12. Команда КС Шенуа, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-10. Команда Portalban/Gletterens в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. КС Шенуа забивает 1, пропускает 1.