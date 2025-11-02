Смотреть онлайн Серветт II - Пайерн 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - 1-я лига - Классик: Серветт II — Пайерн, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад де Женев.
Превью матча Серветт II — Пайерн
Команда Серветт II в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 23-12. Команда Пайерн, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-15. Команда Серветт II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Пайерн забивает 2, пропускает 2.