Превью матча Серветт II — Пайерн

Команда Серветт II в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 23-12. Команда Пайерн, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-15. Команда Серветт II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Пайерн забивает 2, пропускает 2.