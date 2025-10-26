Превью матча Меербуш — Викториа Йюхен-Гарцвайлер

Команда Меербуш в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 19-24. Команда Викториа Йюхен-Гарцвайлер, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 6-2. Команда Меербуш в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Викториа Йюхен-Гарцвайлер забивает 1, пропускает 0.