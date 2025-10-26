Смотреть онлайн Адлер Унион Фринтроп - Хомберг 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Нижний Рейн: Адлер Унион Фринтроп — Хомберг, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Adler Union Frintrop field.
Превью матча Адлер Унион Фринтроп — Хомберг
Команда Адлер Унион Фринтроп в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-13. Команда Хомберг, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 20-18. Команда Адлер Унион Фринтроп в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Хомберг забивает 2, пропускает 2.