Превью матча Адлер Унион Фринтроп — Хомберг

Команда Адлер Унион Фринтроп в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-13. Команда Хомберг, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 20-18. Команда Адлер Унион Фринтроп в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Хомберг забивает 2, пропускает 2.