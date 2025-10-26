Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн СпВг Шоннебекк - СВ Сонсбекк 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Нижний Рейн: СпВг ШоннебеккСВ Сонсбекк, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе BZA Schetters Busch.

МСК, 11 тур, Стадион: BZA Schetters Busch
Германия - Оберлига - Нижний Рейн
СпВг Шоннебекк
Завершен
6 : 0
26 октября 2025
СВ Сонсбекк
Превью матча СпВг Шоннебекк — СВ Сонсбекк

Команда СпВг Шоннебекк в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 18-12. Команда СВ Сонсбекк, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-23. Команда СпВг Шоннебекк в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. СВ Сонсбекк забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды СпВг Шоннебекк, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

СпВг Шоннебекк
СпВг Шоннебекк
СВ Сонсбекк
СпВг Шоннебекк
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
01.06.2025
СпВг Шоннебекк
СпВг Шоннебекк
4:1
СВ Сонсбекк
СВ Сонсбекк
Обзор
Игры 11 тур
26.10.2025
Тойтония Ст. Тонис
2:4
Хольцхаймер
Завершен
26.10.2025
Меербуш
1:0
Викториа Йюхен-Гарцвайлер
Завершен
26.10.2025
Клеве
1:5
Баумберг
Завершен
26.10.2025
Адлер Унион Фринтроп
2:2
Хомберг
Завершен
26.10.2025
СпВг Шоннебекк
6:0
СВ Сонсбекк
Завершен
25.10.2025
Блау-Вайсс Дингден
3:0
SV Biemenhorst
Завершен
25.10.2025
Монхеим
0:0
Эссен
Завершен
25.10.2025
03 Хилден
0:1
Юрдинген 05
Завершен
24.10.2025
Ратингер
5:1
Бюдерих 02
Завершен
Комментарии к матчу
