Превью матча СпВг Шоннебекк — СВ Сонсбекк

Команда СпВг Шоннебекк в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 18-12. Команда СВ Сонсбекк, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-23. Команда СпВг Шоннебекк в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. СВ Сонсбекк забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды СпВг Шоннебекк, в том матче победу одержали хозяева.