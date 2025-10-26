Смотреть онлайн Клеве - Баумберг 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Нижний Рейн: Клеве — Баумберг, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Getec-Arena.
Превью матча Клеве — Баумберг
Команда Клеве в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 6-16. Команда Баумберг, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-16. Команда Клеве в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Баумберг забивает 2, пропускает 2.