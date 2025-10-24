Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Ратингер - Бюдерих 02 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Нижний Рейн: РатингерБюдерих 02, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ratinger Stadion.

МСК, 11 тур, Стадион: Ratinger Stadion
Германия - Оберлига - Нижний Рейн
Ратингер
Завершен
5 : 1
24 октября 2025
Бюдерих 02
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Ратингер — Бюдерих 02

Команда Ратингер в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 23-19. Команда Бюдерих 02, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 22-24. Команда Ратингер в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Бюдерих 02 забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Бюдерих 02, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Ратингер
Ратингер
Бюдерих 02
Ратингер
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
31.05.2025
Бюдерих 02
Бюдерих 02
0:0
Ратингер
Ратингер
Обзор
Игры 11 тур
26.10.2025
Тойтония Ст. Тонис
2:4
Хольцхаймер
Завершен
26.10.2025
Меербуш
1:0
Викториа Йюхен-Гарцвайлер
Завершен
26.10.2025
Клеве
1:5
Баумберг
Завершен
26.10.2025
Адлер Унион Фринтроп
2:2
Хомберг
Завершен
26.10.2025
СпВг Шоннебекк
6:0
СВ Сонсбекк
Завершен
25.10.2025
Блау-Вайсс Дингден
3:0
SV Biemenhorst
Завершен
25.10.2025
Монхеим
0:0
Эссен
Завершен
25.10.2025
03 Хилден
0:1
Юрдинген 05
Завершен
24.10.2025
Ратингер
5:1
Бюдерих 02
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Манчестер Сити Манчестер Сити
Реал Мадрид Реал Мадрид
12 Ноября
18:00
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Саудовская аравия Саудовская аравия
Иран Иран
12 Ноября
19:00
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA