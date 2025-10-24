Превью матча Ратингер — Бюдерих 02

Команда Ратингер в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 23-19. Команда Бюдерих 02, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 22-24. Команда Ратингер в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Бюдерих 02 забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Бюдерих 02, в том матче сыграли вничью.