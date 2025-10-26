Превью матча Тойтония Ст. Тонис — Хольцхаймер

Команда Тойтония Ст. Тонис в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 24-27. Команда Хольцхаймер, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-10. Команда Тойтония Ст. Тонис в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Хольцхаймер забивает 1, пропускает 1.