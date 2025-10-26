Смотреть онлайн Тойтония Ст. Тонис - Хольцхаймер 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Нижний Рейн: Тойтония Ст. Тонис — Хольцхаймер, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion der Jahnsportanlage St. Tönis.
Превью матча Тойтония Ст. Тонис — Хольцхаймер
Команда Тойтония Ст. Тонис в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 24-27. Команда Хольцхаймер, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-10. Команда Тойтония Ст. Тонис в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Хольцхаймер забивает 1, пропускает 1.