Смотреть онлайн Блау-Вайсс Дингден - SV Biemenhorst 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Нижний Рейн: Блау-Вайсс Дингден — SV Biemenhorst, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча Блау-Вайсс Дингден — SV Biemenhorst
Команда Блау-Вайсс Дингден в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-9. Команда SV Biemenhorst, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 18-33. Команда Блау-Вайсс Дингден в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. SV Biemenhorst забивает 2, пропускает 3.