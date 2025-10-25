Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Блау-Вайсс Дингден - SV Biemenhorst 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Нижний Рейн: Блау-Вайсс ДингденSV Biemenhorst, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 11 тур
Германия - Оберлига - Нижний Рейн
Блау-Вайсс Дингден
Завершен
3 : 0
25 октября 2025
SV Biemenhorst
Превью матча Блау-Вайсс Дингден — SV Biemenhorst

Команда Блау-Вайсс Дингден в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-9. Команда SV Biemenhorst, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 18-33. Команда Блау-Вайсс Дингден в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. SV Biemenhorst забивает 2, пропускает 3.

Игры 11 тур
26.10.2025
Тойтония Ст. Тонис
2:4
Хольцхаймер
Завершен
26.10.2025
Меербуш
1:0
Викториа Йюхен-Гарцвайлер
Завершен
26.10.2025
Клеве
1:5
Баумберг
Завершен
26.10.2025
Адлер Унион Фринтроп
2:2
Хомберг
Завершен
26.10.2025
СпВг Шоннебекк
6:0
СВ Сонсбекк
Завершен
25.10.2025
Блау-Вайсс Дингден
3:0
SV Biemenhorst
Завершен
25.10.2025
Монхеим
0:0
Эссен
Завершен
25.10.2025
03 Хилден
0:1
Юрдинген 05
Завершен
24.10.2025
Ратингер
5:1
Бюдерих 02
Завершен
Комментарии к матчу
