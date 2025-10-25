Превью матча 03 Хилден — Юрдинген 05

Команда 03 Хилден в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 26-20. Команда Юрдинген 05, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-14. Команда 03 Хилден в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Юрдинген 05 забивает 1, пропускает 1.