Смотреть онлайн 03 Хилден - Юрдинген 05 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Нижний Рейн: 03 Хилден — Юрдинген 05, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportplatz Hoffeldstrasse.
Превью матча 03 Хилден — Юрдинген 05
Команда 03 Хилден в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 26-20. Команда Юрдинген 05, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-14. Команда 03 Хилден в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Юрдинген 05 забивает 1, пропускает 1.